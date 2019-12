Sampdoria-Parma 0-1, Gli emiliani espugnano il 'Ferraris': segna Kucka, Quagliarella fallisce dal dischetto

Nel quindicesimo turno di Serie A il Parma batte la Samp: il goal di Kucka regala la vittoria agli emiliani. Quagliarella errore fatale su rigore.

Il posticipo delle 18 del quindicesimo turno di vede la uscire sconfitta contro il . Al 'Ferraris' basta il goal di Kucka agli emiliani: Quagliarella fallisce un calcio di rigore nel secondo tempo.

Nel primo tempo sono gli emiliani ad esprimersi con più coraggio. Il tridente gialloblu schierato da 'D'Aversa mette in costante apprensione la difesa blucerchiata, impensierendo Audero a più riprese. Il goal del Parma non si fa attendere: al 21' ci pensa Juraj Kucka ad incornare il pallone in rete sulla velenosa traiettoria partita dai piedi di Hernani da calcio d'angolo.

La compagine di Ranieri, invece, sembra intimorita dalla vivacità degli emiliani e fatica a reagire. Il gelo che arriva dagli spalti del 'Ferraris' evidentemente viene percepito anche dai giocatori che non riescono a cambiare l'inerzia del match. Negli ultimi istanti del primo tempo arrivano, però, le fiammate di Murru e Vieira riaccendono gli animi a Genova.

Il secondo tempo a 'Marassi' è un'altalena di emozioni. Il Parma è subito pericoloso con Gervinho che con le sue scorrazzate in velocità semina il panico per la difesa blucerchiata. Ma è la Sampdoria ad andare vicina al pareggio con Gabbiadini che, da un calcio di punizione da 30 metri, colpisce la traversa della porta difesa da Sepe. D'Aversa, per arginare i padroni di casa toglie Cornelius e inserisce Dermaku passando così alla difesa a cinque.

Ma è proprio Dermaku a strattonare Quagliarella in area e regalare alla Sampdoria un calcio di rigore. Dal dischetto, però, il capitano blucerchiato centra Sepe che respinge e sulla ribattuta arriva Jankto che serve il pallone in mezzo, trovando il tap-in vincente di Quagliarella. L'arbitro Abisso viene prontamente richiamato dal VAR che annulla il goal dei blucerchiati perché Jankto è entrato prima in area di rigore.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-PARMA 0-1

MARCATORI: Kucka

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (59' Leris), Ekdal, Vieira (59' Linetty), Jankto; Gabbiadini, Quagliarella all. Ranieri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka (46' Brugman), Barillà; Kulusevski, Cornelius (68' Dermaku), Gervinho all. D'Aversa

AMMONITI: Cornelius (P), Vieira (S)

ESPULSI: nessuno