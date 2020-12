Sampdoria, pace fatta tra Candreva e Ranieri: convocato contro il Crotone

Antonio Candreva ha chiamato Ferrero, poi ha parlato con Ranieri. La pace è stata fatta prima del previsto, come riporta 'Il Secolo XIX'.

Finale a sorpresa per il “caso Candreva”. Una soluzione talmente rapida, che forse fa capire anche che non è successo neanche chissà cosa tra la e l'ex giocatore dell' . La pace è stata fatta.

L’esterno oggi sarà in panchina. E tra e si rivedrà anche in campo. Secondo 'Il Secolo XIX', decisiva sarebbe stata una chiamata che lo stesso Antonio Candreva ha fatto di persona al presidente Ferrero.

Il giocatore ha chiarito la sua posizione, ha assicurato che non esiste mancanza di sintonia con Ranieri, si è scusato per le parole dette ma le ha giustificate con il bisogno di vincere ed il nervosismo per un paio di risultati negativi.

Ferrero ha capito ed ha chiamato poi Ranieri e Osti che, nel primo pomeriggio di venerd', hanno incontrato e parlato con Candreva al centro sportivo. Caso rientrato, oggi sarà in panchina ma potrebbe anche giocare a gara in corso.