Sampdoria nei guai: 11 sconfitte nel 2022, Serie A a rischio

Ennesima sconfitta, pesante, per la Sampdoria di Giampaolo. A cinque turni dal termine della Serie A 2021/2022 i blucerchiati rischiano ancora grosso dopo il k.o interno contro la Salernitana, visto il successo del Cagliari e le gare che Venezia e lo stesso team campano devono ancora recuperare.

Una partita a dir poco in salita immediatamente per la Sampdoria, che al Ferraris è andata due volte sotto nel giro di 8 minuti: prima Fazio e dunque Ederson hanno trovato le due reti che hanno gelato l'impianto blucerchiato, nuovamente alle prese con una sconfitta (il goal di Caputo non è bastato).

Per la Sampdoria il dato negativo a inizio gara non è certo una novità, considerando che ben undici reti sono arrivate nel primo quarto d'ora di gioco. Nessuno in Serie A ha fatto peggio: approccio negativo continuo, dunque, che ad un mese dalla fine non è ancora stato risolto.

Se l'Empoli non vince da dicembre, ma è riuscita ad ottenere qualche pareggio in più, la squadra di Serie A con più sconfitte nel 2022 è proprio la Sampdoria di Giampaolo. Nei top campionati europei solamente il Maiorca ha fatto registrare lo stesso dato di k.o record, ben undici.

La Salernitana, capace di espugnare Genova, si trova a -10 dalla Sampdoria, ma con due gare ancora da recuperare, mentre il Cagliari è ora ad una sola lunghezza e il doppio scontro diretto a favore. Genoa e Venezia occupano rispettivamente penultima e terzultima posizione a -7, ma i lagunari hanno ancora due match da disputare.

Insomma, la Sampdoria, che nel prossimo turno se la vedrà contro il Verona, non può certo dormire sonni tranquilli, visto e considerando un solo successo ottenuto negli ultimi cinque incontri. Il ritorno di Giampaolo è stato quanto mai deludente ed esclusi sparuti lampi la squadra è in difficoltà in ogni suo reparto.

Il calendario non è certo dalla parte della Sampdoria e di un Giampaolo traballante in panchina: dopo il Verona ci sarà il Derby contro il Genoa, a dir poco decisivo per la permanenza di entrambe in Serie A, ma anche Lazio, Inter e Fiorentina. Senza una scossa immediata, l'annata 21/22 rischia di passare alla storia in termini negativi.