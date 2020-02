Sampdoria-Napoli, Quagliarella si ripete: super goal da ex senza esultanza

Una girata al volo da sogno per Fabio Quagliarella, che contro il 'suo' Napoli sfodera spesso giocate incredibili: anche questa volta senza esultare.

Uno strano destino lega Fabio Quagliarella al . L'attaccante della si ripete ancora contro la sua ex squadra, ancora con una giocata da sogno: questa volta l'esperto bomber blucerchiato ha punito gli azzurri con una girata al volo da fuori area che ha lasciato increduli gli spettatori allo stadio.

Dopo il doppio vantaggio degli uomini di Gattuso Quagliarella ha riaperto i giochi con uno splendido destro al volo, che non ha lasciato scampo a Meret. Ennesima magia dell'attaccante classe '83, che sfodera la specialità della casa e torna a segnare con una gran giocata proprio contro il suo Napoli.

Nel settembre 2018, sempre in un Sampdoria-Napoli, il centravanti italiano aveva deliziato il calcio italiano con un colpo di tacco volante che aveva poi fatto il giro d'Europa. Il tutto senza mostrare un minimo cenno di esultanza: oggi come allora Quagliarella rispolvera tutto il suo talento e il suo rispetto per i colori con cui è cresciuto.

Tornando indietro di undici anni fa impressione inoltre ricordare un goal quasi identico segnato dal talento di Castellammare quando vestiva la maglia dell' sempre contro il Napoli: stessa coordinazione e stessa esecuzione da una posizione simile, con lo stesso risultato.