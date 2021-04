Sampdoria-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli cerca riscatto in casa della Sampdoria nella 30ª giornata di Serie A. Tutto sulle formazioni e su come seguire la partita in tv e streaming.

SAMPDORIA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Napoli

Sampdoria-Napoli Data: 11 aprile 2021

11 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

La Sampdoria ospita il Napoli allo Stadio Luigi Ferraris, nella sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A. I blucerchiati guidati da Claudio Ranieri puntano a fermare un'altra big del torneo dopo aver imposto il pari interno al Milan una settimana fa. I doriani vivono una situazione di classifica di assoluta tranquillità, stazionando saldamente nella parte sinistra della graduatoria a +14 sulla zona retrocessione. In una parola: serenità.

A "Marassi" arriverà un Napoli fresco di ko in casa della Juventus e scivolato nuovamente al quinto posto in classifica. La squadra allenata da Gennaro Gattuso è chiamata alla spedizione ligure con il solo obiettivo dei tre punti per non perdere contatto dal treno Champions.

Nel match d'andata disputato allo Stadio Maradona, i partenopei si imposero 2-1 in rimonta: rete iniziale di Jankto, ribaltata dagli squilli di Lozano e Petagna.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-NAPOLI

Sampdoria-Napoli si disputerà domenica 11 aprile 2021 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

Il match Sampdoria-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e il numero 253 del satellite.

Sarà possibile seguire Sampdoria-Napoli anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso il servizio streaming on demand NOW, acquistando il pacchetto "Sport".

Si potrà seguire Sampdoria-Napoli anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal offrirà il racconto del match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Ranieri dovrebbe varare il proverbiale 4-4-2, sopperendo all'assenze di Adrien Silva - espulso contro il Milan - e dell'infortunato Ekdal. In mezzo al campo giocheranno Thorsby e Askildsen, con Damsgaard e Candreva a galoppare sulle corsie laterali. In difesa linea a quattro davanti ad Audero: Bereszinsky, Tonelli, Colley e Augello. In attacco, ovviamente, il grande ex Fabio Quagliarella, supportato da Gabbiadini.

Sul fronte Gattuso, tra i pali dovrebbe tornare Ospina. In attacco scalda i motori Osimhen, con Mertens inizialmente in panchina per logiche di turnover. In difesa Manolas e Koulibaly coppia centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. A centrocampo verso la conferma Fabian Ruiz oltre al ballottaggio Bakayoko-Demme. Alle spalle del centravanti nigeriano, largo al tridente Politano-Zielinski-Insigne.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.