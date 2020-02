Sampdoria-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida il Napoli nel Monday Night della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso chiude la 22ª giornata di sfidando in trasferta nel Monday Night la di Claudio Ranieri. I partenopei sono undicesimi in classifica con il a quota 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, i genovesi sono in 16ª posizione con 20 punti, con un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 k.o.

In Serie A sono 52 i precedenti fra le due formazioni giocati in casa dei liguri, e vedono i blucerchiati in vantaggio sul piano statistico con 21 successi, 17 pareggi e 14 affermazioni dei campani. Dall'inizio dello scorso decennio, tuttavia, la Sampdoria è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più gare in Serie A, ben 14 su 19 sfide totali. Completano il quadro 3 pareggi e 2 successi liguri.

Gli azzurri subiscono goal in trasferta da 6 gare: l'ultima volta che hanno preso goal per più gare di fila fuori casa era nel 2010. Claudio Ranieri è l'allenatore che ha ottenuto più 0-0 in questa Serie A (4), mentre nei top 5 campionati europei solo Simeone con l' ne ha ottenuti di più (5).

I partenopei sono reduci dalla vittoria casalinga sulla , che ha posto fine a una serie negativa di 3 sconfitte consecutive, la Sampdoria invece ha collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato.

Arkadiusz Milik è il miglior marcatore stagionale del Napoli in Serie A con 7 reti, mentre il napoletano ed ex della sfida, Fabio Quagliarella, è il giocatore più prolifico della Sampdoria nel torneo con 5 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-NAPOLI

Sampdoria-Napoli si disputerà la sera di lunedì 3 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 106° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo del lunedì Sampdoria-Napoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato al commento tecnico da Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere Sampdoria-Napoli in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Ranieri avrà indisponibili Bereszynski per squalifica e Ferrari per infortunio, ma recupera Depaoli, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. In difesa infatti, davanti al portiere Audero, a destra dovrebbe giocare Thorsby, con Murru in vantaggio nel ballottaggio con Augello a sinistra e al centro l'ex Tonelli con Colley. In mediana a sinistra troverà spazio l'uruguayano Ramirez, con Jankto a destra e in mezzo lo svedese Ekdal e il polacco Linetty. Davanti tandem composto da Gabbiadini e Quagliarella.

Gattuso è alle prese con diversi dubbi di formazioni. Non però in attacco, dove partirà dal 1' il solito tridente composto da Callejón, Milik e Insigne. Partirà dalla panchina il nuovo acquisto Politano, colpito dall'influenza, come il recuperato Mertens. In mediana non convocato Fabian Ruíz, fermato anche lui dall'influenza, mentre Demme è acciaccato e partirà dalla panchina. In regia ci sarà spazio per Lobotka, con Allan e Zielinski mezzali. In difesa torna a disposizione anche Koulibaly, ma il senegalese non è al meglio e al centro potrebbe essergli preferito Maksimovic accanto a Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Fra i pali, infine, Meret prova a scalzare Ospina e a riprendersi il posto da titolare. Indisponibili per infortunio i due esterni mancini Ghoulam e Malcuit.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.