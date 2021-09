Sampdoria-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita il Napoli capolista nel posticipo del 5° turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Napoli capolista di Luciano Spalletti fa visita alla Sampdoria di Roberto D'Aversa nel posticipo della 5ª giornata infrasettimanale di Serie A. I partenopei comandano la classifica del campionato a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite, frutto di altrettante vittorie, i liguri invece si trovano all'11° posto a quota 5 punti, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 54 precedenti giocati in casa in Serie A, la Sampdoria è in vantaggio nelle statistiche con 21 vittorie, 17 pareggi e 16 affermazioni dei campani. Il bilancio è tuttavia molto differente se si considera il periodo più recente: negli ultimi 10 anni infatti il Napoli domina con 8 vittorie esterne su 10 gare complessive (per il resto una vittoria dei doriani e un pareggio).

La Sampdoria non batte in casa il Napoli dal 2 settembre 2018, quando la squadra di Marco Giampaolo si impose 3-0 sugli azzurri di Carlo Ancelotti con una doppietta di Defrel e un goal di Quagliarella. L'esperto attaccante è il grande ex del confronto, avendo segnato 11 goal in 34 gare di Serie A con la maglia del Napoli. Il giocatore di Castellammare di Stabia ha segnato 8 goal in carriera e fornito 2 assist quando ha giocato contro la sua ex squadra.

Ciccio Caputo è il miglior realizzatore dei blucerchiati con 2 reti all'attivo, mentre con lo stesso bottino di marcature il difensore centrale Kalidou Koulibaly è il giocatore più prolifico fra gli azzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-NAPOLI

Sampdoria-Napoli si disputerà la sera di giovedì 23 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 109ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, è in programma alle ore 18.30.

Il posticipo della 5ª giornata infrasettimanale, Sampdoria-Napoli, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sampdoria-Napoli su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Gli utenti che lo preferissero, grazie a DAZN, potranno seguire la sfida Sampdoria-Napoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima del match la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente, in questo caso, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Quando la gara sarà conclusa, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale, fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dal fischio d'inizio, la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

D'Aversa si affiderà al 4-4-2. In attacco Caputo e Quagliarella comporranno il tandem offensivo doriano. Sulle fasce agiranno Candreva a destra e Damsgaard a sinistra, quest'ultimo favorito su Askildsen. In mezzo al campo lo svedese Ekdal dovrebbe affiancare Thorsby. In difesa, davanti al portiere Audero, Bereszynski e Augello (in vantaggio su Murru) saranno i due terzini, con Yoshida e Colley a formare la coppia centrale. Indisponibile l'infortunato ex Gabbiadini.

Spalletti manderà in campo i partenopei con il consueto 4-2-3-1. Fra i pali Ospina dovrebbe spuntarla su Meret. In difesa al centro giocherà Manolas in coppia con Koulibaly, mentre Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini. In mediana tandem composto da Anguissa e Fabian Ruiz. Davanti Osimhen sarà il centravanti. A sostegno, sulla trequarti, Lozano e Zielinski potrebbero essere preferiti a Politano ed Elmas per affiancare Lorenzo Insigne. Out per infortunio i vari Demme, Ghoulam, Lobotka e Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.