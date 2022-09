Sampdoria-Monza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida di bassa classifica tra Sampdoria e Monza per l'8° turno di Serie A: le info su formazioni, diretta tv e streaming dell'incontro.

SAMPDORIA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Monza

Sampdoria-Monza Data: 2 ottobre 2022

2 ottobre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'ultima della classifica (in coabitazione con la Cremonese) contro la terzultima: l'ottava giornata di Serie A ci offre lo scontro tra le due pericolanti Sampdoria e Monza, entrambe piombate in zona retrocessione.

Appena due i punti conquistati finora dai blucerchiati, sempre al 'Ferraris' e grazie allo 0-0 strappato alla Juventus e all'1-1 agguantato allo scadere al cospetto della Lazio. Completano il quadro ben cinque sconfitte.

Sono quattro, invece, i punti racimolati dai brianzoli guidati da Raffaele Palladino che ha sostituito l'esonerato Giovanni Stroppa: l'esordio del nuovo tecnico è coinciso con la prima storica vittoria in Serie A del Monza, peraltro contro la Juventus. Qualche giorno prima era arrivato il primo punto in quel di Lecce (1-1 il risultato finale).

Naturalmente si tratta del primo confronto tra le due squadre nel massimo campionato, una sorta di crocevia per Marco Giampaolo: l'ex allenatore del Milan è chiamato a dare risposte importanti per non incorrere nel rischio di veder terminare anzitempo la sua seconda avventura sulla panchina ligure.

In questa pagina troverete tutte le info su Sampdoria-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-MONZA

Sampdoria-Monza, match valido per l'ottavo turno di Serie A, si disputerà domenica 2 ottobre 2022 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MONZA IN TV

Sampdoria-Monza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN attraverso l'applicazione fruibile su smart tv, oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation e su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

L'evento sarà visibile anche sul canale Zona DAZN (numero 214) attivabile su Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata ad Andrea Calogero, commento tecnico di Manuel Pasqual.

SAMPDORIA-MONZA IN DIRETTA STREAMING

La partita del 'Ferraris' tra Sampdoria e Monza sarà visibile in streaming da pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, e da dispositivi come smartphone e tablet, semplicemente accedendo al proprio account tramite l'applicazione dedicata.

GOAL vi permetterà di seguire gli aggiornamenti in tempo reale di Sampdoria-Monza grazie alla consueta diretta testuale ricca di dettagli.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MONZA

Giampaolo col tandem d'attacco composto da Caputo e Gabbiadini, panchina iniziale per Quagliarella. Villar in cabina di regia, Sabiri impiegato da mezzala. Colley al centro della difesa in coppia con Ferrari.

Palladino intenzionato a dare ancora fiducia a Di Gregorio tra i pali nonostante il 'pressing' di Cragno. Ciurria e Carlos Augusto gli esterni, con Birindelli in panchina. Pessina nel tridente offensivo con Mota e Caprari. Out Petagna.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar, Sabiri; Djuricic; Caputo, Gabbiadini.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.