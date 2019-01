Sampdoria-Milan, Strinic convocato: l'ultima volta 8 mesi fa

Tra i convocati di Gennaro Gattuso per Sampdoria-Milan c'è anche Ivan Strinic, reduce dai problemi cardiaci che lo hanno costretto a un lungo stop.

In vista degli ottavi di finale di Coppa Italia tra la Sampdoria e il suo Milan, in programma sabato alle ore 18 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, Gennaro Gattuso può sorridere: per la prima volta in stagione potrà contare infatti anche su un recuperato Ivan Strinic.

Il croato è stato inserito nella lista dei convocati: il tutto avvenuto dopo l'ipertrofia al muscolo cardiaco rilevata in agosto, che gli ha fatto saltare praticamente tutta la prima parte della stagione. Ecco l'elenco completo dei convocati del tecnico calabrese (che non potrà contare sull'infortunato Suso).

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.

Strinic era tornato ad allenarsi a metà novembre, salvo poi rimandare il suo esordio in maglia rossonera per concedersi ad un recupero completo che gli permettesse di tornare sui terreni di gioco nella tranquillità più assoluta.

Scherzo del destino, il primo gettone con la maglia del Milan potrebbe dunque arrivare proprio contro il suo ex club, con cui disputò tra alti e bassi la scorsa annata, prima che venisse prelevato a parametro zero.

L'ultima volta prima dei Mondiali con Strinic in campo, risale al 13 maggio 2018: due minuti giocati nel finale di Sampdoria-Napoli, poi la rassegna russa e la scoperta del problema cardiaco. Ora la rinascita.

