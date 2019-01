Sampdoria-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria ospita il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita il Milan di Gennaro Gattuso negli ottavi di finale di Coppa Italia. I liguri hanno eliminato la Viterbese nel 3° turno e la SPAL nel 4° turno, mentre il Diavolo fa ora il suo ingresso nella competizione.

Sarà il 12° confronto in Coppa Italia fra blucerchiati e rossoneri: gli 11 precedenti sono favorevoli al Milan, che ha vinto 8 volte, contro i 3 successi della Sampdoria. Nelle fila doriane 3 giocatori hanno segnato una rete: Jankto, Defrel e Kownacki.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-MILAN

Sampdoria-Milan si giocherà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MILAN IN TV E STREAMING

La partita Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà anche visibile in streaming attraverso Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

Giampaolo dovrà fare a meno degli infortunati Barreto e Bereszynski. Fra i pali spazio al dodicesimo Rafael, mentre in difesa Sala e uno fra Murru e Regini saranno i terzini, con Colley e Tonelli a comporre la coppia centrale. A centrocampo conferma per Ekdal in mediana, con Praet e Linetty mezzali. In attacco Ramirez agirà sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Quagliarella e Caprari, in vantaggio su Defrel.

Gattuso avrà ancora out i vari Biglia, Bonaventura, Caldara e Strinic. La grande novità nell'undici titolare dei rossoneri sarà rappresentata dall'esordio stagionale dal 1' di Andrea Conti nel ruolo di terzino destro. Il reparto arretrato sarà completato da Rodriguez a sinistra, con Musacchio e Zapata centrali e Reina fra i pali. José Mauri giocherà accanto a Kessié e Bakayoko sulla mediana. Nel tridente d'attacco Suso (squalificato per la Supercoppa) e Calhanoglu affiancheranno 'Il Pipita' Higuain. Partirà dalla panchina l'ultimo arrivato Paquetà.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Suso, Higuaín, Calhanoglu.