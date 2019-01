Sampdoria-Milan: esordio assoluto per Paquetà, Caprari titolare nei blucerchiati

Sampdoria e Milan si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia: spazio dal 1' minuto per Paquetà, Ramirez trequartista nei blucerchiati.

In vista della ripresa del campionato in programma la settimana, il week-end appena cominciato ha come protagonista la Coppa Italia. Uno degli ottavi di finale vede di fronte la Sampdoria di Giampaolo ed il Milan di Gattuso.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

I blucerchiati, nonostante la sconfitta contro la Juventus nell'ultima di campionato, sono una squadra in salute ed in ripresa come dimostra la loro posizione in classifica, a ridosso della qualificazione europea.

Diverso lo stato d'animo in casa rossonera. Da un lato la voglia di dare continuità alla vittoria contro la SPAL, dall'altro le continue voci di mercato che riguardano il futuro del bomber argentino Gonzalo Higuain.

El Pipita verrà schierato da titolare in attacco nel tridente che sarà completato da Calhanoglu e Castillejo, out Suso. A centrocampo insieme a Kessiè e Bakayoko ci sarà l'esordio da titolare di Paquetà nel ruolo di mezz'ala sinistra.

In difesa Conti non partirà dal primo minuto, i titolari saranno Abate, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

Giampaolo schiererà invece i suoi con un 4-3-1-2, con Quagliarella e Caprari che saranno supportati dal trequartista Ramirez. A centrocampo spazio a Praet, Linetty ed Ekdal.

L'articolo prosegue qui sotto

In difesa, davanti a Rafael in porta, Sala e Murru sulle fasce con Tonelli ed Andersen al centro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.