Sampdoria-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sesto turno di campionato, la Sampdoria di Giampaolo ospita il Milan Campione d'Italia: le info su come seguire il match e le formazioni.

SAMPDORIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Milan

Sampdoria-Milan Data: 10 settembre 2022

10 settembre 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

Avvio di campionato decisamente diverso per Sampdoria e Milan, che si affrontano nel sesto turno della nuova Serie A. Appena due pareggi, con tre sconfitte rimediate, per gli uomini di Giampaolo, mentre la formazione rossonera è già a undici.

Reduce dal pareggio contro il Salibsurgo in Champions, ma soprattutto dalla vittoria del Derby contro l'Inter, il Milan punta ad espugnare Genova per proseguire la striscia positiva di questo primo mese di gare ufficiali: la vetta del torneo è a -2.

Per la Sampdoria, invece, la sfida contro il Milan sa già di gara decisiva per l'ex Giampaolo, considerando come le sole neopromosse Monza e Cremonese hanno fin qui ottenuto meno punti: rispettivamente zero e uno nelle prime cinque giornate.

Questa pagina vi sarà utile per rimanere informati su Sampdoria-Milan: dalle formazioni agli aggiornamenti relativi alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO SAMPDORIA-MILAN

Match tra Sampdoria e Milan previsto alle ore 20:45 di sabato 10 settembre 2022. L'appuntamento è allo Stadio Ferraris di Genova, casa dei blucerchiati.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MILAN IN TV

Sampdoria-Milan sarà disponibile in diretta televisiva con diverse modalità. La partita sarà innanzi tutto trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida tra Sampdoria e Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara potrà essere vista in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA O SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky match affidato a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

SAMPDORIA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Sampdoria contro Milan disponibile grazie a DAZN e Sky Go in diretta streaming, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Sampdoria e Milan sarà raccontata anche su GOAL: le formazioni, la gara minuto per minuto in diretta testuale e tutte le reazioni del post Ferraris.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MILAN

Nelle Sampdoria spazio per Caputo e Quagliarella in avanti, con Sabiri trequartista. Verre giocherà in mezzo insieme a Rincon e Vieira, fuori Djuricic. Bereszynski ed Augello terzini, con Ferrari e Colley a difendere Audero.

Chance per Origi in avanti, supportato da Leao, Brahim Diaz e Saelemaerkers: sia De Ketelaere, sia Giroud, dovrebbero partire dalla panchina. Tonali e Banncer in mezzo, difesa titolare con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi.