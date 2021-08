Sampdoria-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan di Pioli di scena a Marassi contro la Sampdoria nel 1° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Milan

Sampdoria-Milan Data: 21 agosto 2020

21 agosto 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: DAZN , Sky Go, NOW

Il primo turno della Serie A 2021/2022 si chiude a Marassi con l'anticipo del 'Luigi Ferraris' tra la Sampdoria di Roberto D'Aversa e il Milan di Stefano Pioli. Si tratta del confronto numero 127 nella storia del massimo campionato: rossoneri avanti con 65 vittorie contro 30, con 31 pareggi a completare il bilancio. Il 'Diavolo' ha vinto le ultime due trasferte a Genova contro i blucerchiati: l'ultima volta che ha completato il tris è stato nel 1968.

Se per i rossoneri si tratta della prima gara ufficiale della nuova stagione, la Sampdoria è già scesa in campo sotto la guida di Roberto D'Aversa. Nel debutto nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Alessandria, la Doria si è imposta col risultato di 3-2 in rimonta: decisivo l'uno-due in avvio di ripresa firmato da Gabbiadini e Thorsby.

Una sola sconfitta per il Milan di Pioli nelle amichevoli nel corso del ritiro pre-campionato. La squadra rossonera ha perso 5-3 ai calci di rigore contro il Valencia, mentre è riuscita a superare Pro Sesto, Modena e Panathinakos. Terminate in parità le sfide contro Nizza e Real Madrid.

L'ultimo precedente a Marassi è datato 6 dicembre 2020. A portare a casa il bottino pieno fu il Milan grazie a una rete per tempo: Kessié su rigore ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo, mentre Castillejo ha raddoppiato al 77'. Nel finale il goal di Ekdal, che però non è bastato ai blucerchiati per portare a casa punti.

Previsti circa 3 mila tifosi a Marassi per la sfida tra la Sampdoria e il Milan. I blucherchiati hanno aperto la vendita solo ai possessori della Samp Card, mentre i rossoneri hanno a disposizione nel settore ospiti mille tagliandi.

ORARIO SAMPDORIA-MILAN

Sampdoria-Milan si disputerà sabato 23 agosto 2021 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

Tifosi e appassionati potranno vedere Sampdoria-Milan in tv su diverse piattaforme. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport, numero 251 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sampdoria-Milan su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Simone Tiribocchi. Host Marco Cattaneo.

Sui canali Sky, invece, la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Sarà possibile vedere Sampdoria-Milan in diretta streaming su DAZN anche su diversi dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, DAZN renderà gli highlights e l'evento integrale disponibili in modalità on demand.

Con le stesse modalità, gli utenti Sky, invece potranno vedere la gara in diretta streaming mediante la piattaforma Sky Go. L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Attraverso i lettori avranno la possibilità di seguire anche Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione degli eventi, dei goal e delle azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Nella Sampdoria davanti ad Audero spazio a Ferrari e Colley, con Bereszynski e Augello a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo, spazio a Ekdal e Adrien Silva, mentre l'unica punta Fabio Quagliarella, autore di un goal meraviglioso nel successo in rimonta dei trentaduesimi di Coppa Italia, sarà suportata dal terzetto formato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard.

Pioli lancia subito Maignan e Giroud dal 1': per i due esordio dall'inizio nel primo appuntamento ufficiale. Davanti all'ex portiere del Lille, la linea difensiva sarà composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Scelte obbligate a centrocampo per l'allenatore del Milan: con l'infortunio di Kessié tocca a Tonali e Bennacer. A completare l'undici rossonero i trequartisti Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Augello; A. Silva, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.