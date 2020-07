Sampdoria-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria e Milan si affrontano nella penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Tra i pochi duelli ancora da definire in questa c'è quello della qualificazione alla prossima direttamente dalla fase a gironi: il pareggio contro l' ha fatto perdere terreno al Milan, che ora non può più fallire se vuole sperare nel quinto posto.

I rossoneri fanno visita a una Sampdoria reduce dal ko di contro i campioni della : la formazione blucerchiata ha conquistato una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava un vero e proprio miracolo sportivo.

Nessun particolare obiettivo di classifica dunque per i padroni di casa se non quello di chiudere la stagione in modo onorevole dopo un post-lockdown sicuramente positivo.

Altre squadre

Qui tutte le informazioni su Sampdoria-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SAMPDORIA-MILAN

La partita tra Sampdoria e Milan si giocherà mercoledì 29 luglio alle ore 19.30. Il match si giocherà ovviamente allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, a porte chiuse.

Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e sul canale Sky Sport (252 del satellite).

La partita tra Sampdoria e Milan potrà essere vista in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet e smartphone, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio di streaming e on demand sempre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti.

Su Goal sarà possibile seguire in tempo reale la diretta testuale della partita tra Milan e Sampdoria. Gli aggiornamenti cominceranno in mattinata, con le notizie sulle probabili formazioni e quant'altro. Alle 19.30 poi il calcio d'inizio ed il vero e proprio commento testuale.

Ranieri senza Thorsby ed Ekdal e chiamato a reinventare la mediana, mentre Augello torna nel ruolo di terzino sinistro e Bereszynski si riprende la corsia di destra. Al centro invece Yoshida e Tonelli dovrebbero essere confermati. Davanti si rivede Bonazzoli dal primo minuto accanto a Quagliarella, anche se Ramirez eGabbiadini scalpitano per un posto.

Torna la migliore formazione, o quasi, per il Milan. Perché continuano i problemi in difesa per Stefano Pioli, che recuperà però due giocatori importanti come Theo Hernandez e Bennacer, squalificati contro l'Atalanta. Difesa obbligata visti gli infortuni di Conti, Romagnoli e Musacchio. In attacco non si tocca l'assetto che tanto sta facendo bene nelle ultime uscite, con Bonaventura che però scalpita per trovare spazio dal primo minuto.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.