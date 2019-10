Sampdoria-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria ospita il Lecce nella sfida salvezza della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida in casa il di Fabio Liverani nello scontro salvezza della 10ª giornata infrasettimanale del campionato di . I genovesi sono ultimi in classifica con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 7 sconfitte, i salentini occupano il 16° posto assieme al a quota 8, con 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Negli 11 confronti in casa dei liguri in Serie A, questi ultimi sono in vantaggio sul piano statistico con 7 vittorie, 2 pareggi e 2 affermazioni dei pugliesi. L'ultima vittoria del Lecce in trasferta contro la Sampdoria risale all'ultimo precedente al Ferraris fra le due squadre, datato 10 aprile 2011: in quell'occasione i salentini, guidati da De Canio, si imposero 2-1 con le reti di Di Michele e di Ruben Olivera.

Era dal lontano 1972/1973 che i blucerchiati non si trovavano in fondo alla classifica dopo 9 giornate, e non era mai successo che perdessero 7 delle prime 9 partite disputate. Il centrocampista della Sampdoria Andrea Bertolacci sarà il grande ex dell'incontro, visto che ha fatto il suo debutto nella massima Serie proprio con la casacca giallorossa nel novembre 2010 e trovato la prima rete nel febbraio 2011 nel match contro la .

Manolo Gabbiadini è il miglior realizzatore della squadra di Ranieri con 2 goal segnati, mentre Marco Mancosu con 5 reti, di cui 4 dal dischetto, è il giocatore più prolifico dei salentini nonché il miglior specialista dal dischetto della Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Lecce

Sampdoria-Lecce Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-LECCE

Sampdoria-Lecce si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà arbitrata dal signor Davide Massa di Imperia, sarà la 23ª in Serie A fra le due formazioni.

La gara Sampdoria-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Geri De Rosa, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky grazie a Sky Go potranno seguire Sampdoria-Lecce in diretta anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, e su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ranieri si affiderà ad un classico 4-4-2 e recupera in extremis Murillo e Gabbiadini, nonostante entrambi si siano allenati a parte nella giornata di martedì. Davanti accanto a Quagliarella dovrebbe esserci dunque l'ex , anche se non è da escludere l'impiego precauzionale di uno fra Caprari e Bonazzoli. A centrocampo dovrebbe rivedersi Ekdal accanto a Vieira, mentre Bertolacci dovrebbe partire dalla panchina. In difesa, davanti al portiere Audero, Colley affiancherà al centro Murillo e Bereszynski e Murru saranno i due terzini.

Consueto 4-3-1-2 invece per Liverani, che visto il bel secondo tempo contro la Juventus, per il reparto offensivo punterà su Lapadula in tandem con Falco e su Mancosu trequartista alle loro spalle. Out Farias, Benzar e Majer, torna invece a disposizione Imbula, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. In regia agirà infatti Tachtsidis, con Petriccione e Tabanelli che dovrebbero essere le due mezzali. Fra i pali ci sarà Gabriel, mentre nella linea a 4 difensiva potrebbe rivedersi a destra Rispoli al posto di Meccariello, con Calderoni a sinistra e la coppia Lucioni-Rossettini al centro.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula.