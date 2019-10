Sampdoria-Lecce 1-1, Ramirez salva la Samp: Lapadula per il Lecce

Sampdoria-Lecce 1-1, i giallorossi continuano a sorprendere e con Lapadula passano in vantaggio: Ramirez salva la Samp, sempre più ultima.

Continua a stupire il di Liverani e, dopo aver resistito a e , pareggia anche al 'Ferraris' con il goal dopo pochi istanti di Lapadula, che viene riacciuffato solamente all'ultimo istante da Gaston Ramirez. sempre più nell'abisso: ultima in classifica a 5 punti.

La mossa di Liverani di inserire a sorpresa Shakov dietro a Falco e Lapadula si rivela subito azzeccata: la difesa del 'Doria' soffre tremendamente il dinamismo dei tre giocatori giallorossi e dopo appena 8' arriva il goal di Lapadula propiziato da un delizioso assist di Shakov, che taglia fuori tutta la difesa doriana. Per Lapadula è il primo goal stagionale, un'altra bella notizia per Liverani quella di aver ritrovato le reti dell'ex attaccante di e Milan.

Nel primo tempo il Lecce riesce a dominare il gioco, controllando i padroni di casa senza troppi problemi, a dimostrazione del fatto che i giocatori salentini sono riusciti ad assimilare i dettami del proprio allenatore: la palla non viene mai buttata via e si cerca sempre la via del gioco. Negli ultimi minuti del primo tempo sono ancora i giallorossi ad andare vicini al raddoppio, con una traversa di Falco che finisce ancora sulla testa di Lapadula che si trova la porta sbarrata da Alex Ferrari. Per Massa inizialmente è calcio di rigore ed espulsione per il difensore blucerchiato, ma grazie all'ausilio del Var si accorge dell'errore e toglie rigore e cartellino rosso.

La Sampdoria si conferma l'unica squadra nei cinque maggiori campionati europei a non aver ancora trovato la via del goal nei primi 45' di gioco, allungando questa striscia negativa a dieci partite. Per il secondo tempo, allora, Ranieri decide di aumentare la pericolosità della propria compagine con l'ingresso di Ramirez al posto di un deludente Barreto. Le difficoltà dei padroni di casa a creare dei problemi alla difesa leccese, però, non diminuiscono di molto.

Allora Ranieri decide di intervenire nuovamente con un doppio cambio a trazione offensiva: fuori Bertolacci e Bonazzoli e dentro Leris ed Emiliano Rigoni. Proprio l'argentino è l'uomo che riesce a dare più grattacapi agli uomini di Liverani, che però rimangono ordinati e pericolosi in ripartenza. La svolta blucerchiata può arrivare al 72' con l'espulsione di Tachtsidis per doppia ammonizione. Il Lecce, nonostante l'uomo in meno dopo l'espulsione del greco, riesce comunque a non subire l'arrembiaggio blucerchiato. Ci pensa Gaston Ramirez a riacciuffare la partita all'ultimo respiro: un colpo di testa dell'uruguaiano pareggia i conti al 'Ferraris' ed evita la sconfitta alla Samp.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LECCE 1-1

MARCATORI: 8' Lapadula (L), 91' Ramirez (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Barreto (46' Ramirez), Ekdal, Vieira, Bertolacci (66' Leris), Bonazzoli (66' Emiliano Rigoni), Quagliarella.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (87' Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell'Orco, Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Shakov (69' Mancosu); Falco, Lapadula (69' Babacar).

ARBITRO: Davide Massa

AMMONITI: Ekdal (S), Petriccione (L), Tachtsidis (L), Meccariello (L), Ferrari (S), Vieira (S), Depaoli (S),

ESPULSI: Tachtsidis (L)