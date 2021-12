Sampdoria-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sampdoria-Lazio

• Data: Domenica 5 dicembre 2021

• Orario: 18.00

• Canale tv: DAZN

• Streaming: DAZN

A Marassi, la Lazio di Maurizio Sarri è di scena contro i padroni di casa della Sampdoria nella sfida valida per il 16° turno di Serie A.

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in rimonta per 3-1 nell'anticipo del turno infrasettimanale al 'Franchi' contro la Fiorentina. Gli uomini di D'Aversa hanno conquistato i tre punti nell'ultimo impegno casalingo, con il tris sul Verona firmato da Candreva, Ekdal e Murru.

I blucerchiati sono al 14° posto della classifica con 15 punti, cinque in più rispetto al Genoa terzultimo, e vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza.

La Lazio non vince da tre turni in campionato. La formazione biancoceleste deve smaltire la delusione dopo il pari subito al 99' contro l'Udinese giovedì sera nel pari pirotecnico per 4-4 allo Stadio Olimpico, nella gara che ha completato la 15esima giornata di Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato appena un punto negli ultimi 270 minuti, con le sconfitte contro Juventus e Napoli. I capitolini non vincono in trasferta in campionato dall'esordio stagionale a Empoli il 21 agosto scorso, nella prima giornata.

La Lazio è al nono posto della classifica a tre punti dalla Roma quinta e a 9 lunghezze dalla zona Champions League con l'Atalanta che al momento occupa il 4° posto.

L'ultimo precedente a Marassi tra Sampdoria e Lazio è del 17 ottobre 2020. Nella passata stagione, i padroni di casa si imposero con un netto 3-0 firmato da Quagliarella, Augello e Damsgaard. A ritorno, all'Olimpico, furono i biancocelesti a portare a casa l'intera posta in palio grazie ad una rete nel primo tempo di Luis Alberto su assist di Milinkovic-Savic.

Tutto su Sampdoria-Lazio: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-LAZIO

Sampdoria-Lazio è in programma domenica 5 dicembre 2021 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Marassi, a Genova. Il calcio d’inizio fissato alle 18:00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-LAZIO IN TV

La sfida tra Sampdoria e Lazio, in programma a Marassi, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

SAMPDORIA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di guardare Sampdoria-Lazio in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della sfida tra Sampdoria e Lazio è affidata a Riccardo Mancini, con Fabio Bazzani al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire live Sampdoria-Lazio anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LAZIO

L'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, dovrà rinunciare a Omar Colley, fermato dal Giudice Sportivo per squalifica dopo il quinto cartellino giallo rimediato proprio nel match contro la Fiorentina. Torregrossa e Damsgaard continuano a lavorare a parte. Quagliarella potrebbe partire nuovamente dalla panchina: pronti Gabbiadini e Caputo. Torna dal 1' Augello, che prende il posto di Murru.

Nella Lazio non ci sarà Patric, squalificato dopo la doppia ammonizione contro l'Udinese, mentre torna a disposizione Luiz Felipe. Il brasiliano riprende il suo posto al centro della difesa accanto ad Acerbi. Possibile chance dal 1' per Leiva al posto di Cataldi, mentre in avanti Zaccagni scalpita e fa concorrenza a Felipe Anderson. Torna Marusic, che potrebbe anche riprendere il suo posto a destra.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Beresynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Caputo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.