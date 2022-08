Sampdoria-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

• Partita: Sampdoria-Lazio

• Data: 31 agosto 2022

• Orario: 18.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre).

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La Lazio di Maurizio Sarri va a caccia del secondo successo di fila. Dopo il successo per 3-1 sull'Inter all'Olimpico, i biancocelesti sono di scena al 'Ferraris' di Marassi, a Genova, nella sfida contro la Sampdoria, valida per il 4° turno della Serie A 2022/2023.

Trend positivo per la Lazio contro la Sampdoria. I biancocelesti si sono aggiudicati 6 degli ultimi 7 incontri contro la formazione ligure, ad eccezione del 3-0 conquistato proprio a Marassi dai blucerchiati ad ottobre 2020.

Come dicevamo, la squadra di Sarri è reduce dal successo per 3-1 conquistato all'Olimpico sull'Inter del grande ex Simone Inzaghi grazie alle reti di Felipe Anderson e di Luis Alberto e Pedro dopo il momentaneo 1-1 di Lautaro Martinez. La Lazio è ancora imbattuta in questo campionato, con due vittorie intervallate dal pari a reti inviolate a Torino contro gli uomini di Juric.

Tutt'altro umore in casa Sampdoria. I blucerchiati sono reduci dal pesante 4-0 in casa della Salernitana e sono ancora quota zero nella casella vittorie: solo le neopromosse Cremonese e Monza hanno fatto peggio. I blucerchiati non sono riusciti ad andare in goal nei primi 270 minuti di campionato e vogliono sbloccarsi contro la squadra di Sarri, che finora ha subito due reti in tre match.

Nella passata stagione, la Lazio si impose col risultato di 3-1 al 'Ferraris' di Marassi. Gara virtualmente chiusa già dopo 37 minuti: in goal Milinkovic e Immobile (doppietta). Negli ultimi scampoli di match la rete di Gabbiadini. Successo per i biancocelesti anche a ritorno, all'Olimpico, per 2-0 il 7 maggio scorso.

