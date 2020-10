Sampdoria-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida la Lazio nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Sampdoria di Claudio Ranieri sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nell'anticipo della 4ª giornata di . I liguri sono attualmente al 14° posto in classifica con 3 punti e un andamento con una vittoria e 2 sconfitte, i capitolini occupano il 9° posto a quota 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Nei 54 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei genovesi, il bilancio pende leggermente in favore degli ospiti, con 19 affermazioni della Lazio, 18 vittorie della Sampdoria e 17 pareggi. L'Aquila, in particolare, ha vinto tutte le ultime 4 sfide in trasferta contro i blucerchiati.

L'ultima vittoria casalinga della Sampdoria risale al 24 aprile del 2016, quando i genovesi di Montella si imposero 2-1 sulla Lazio, sempre guidata da Simone Inzaghi, con le reti di Fernando e De Silvestri a rimontare il provvisorio 0-1 di Djordjevic.

La squadra ligure, inoltre, ha perso le ultime 3 gare casalinghe in campionato: non arriva a 4 k.o. fra le mura amiche dall'aprile 2011, quando arrivò a 5. La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A di Felipe Caicedo: l'ecuadoriano ha realizzato ai blucerchiati il suo primo goal in Serie A e la sua prima marcatura multipla, per un totale di 4 reti in 4 gare giocate.

L'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il miglior marcatore della squadra di Ranieri con 2 reti, mentre nelle fila biancocelesti mancherà per squalifica il bomber Ciro Immobile (un goal finora come Lazzari, Milinkovic-Savic e lo stesso Caicedo), che ai blucerchiati ha rifilato 12 reti in 13 gare. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-LAZIO

Sampdoria-Lazio si disputerà la sera di sabato 17 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00. Sarà il 109° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La sfida Sampdoria-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

La gara Sampdoria-Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go: tifosi e appassionati potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, sia collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma su pc e notebook.

C'è inoltre la possibilità di vedere la partita in diretta streaming mediante Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare: basterà acquistare in tal senso uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Sampdoria-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Ranieri confermerà il 4-4-2. Davanti Gabbiadini è a rischio forfait: Ramírez è in vantaggio su Keita Baldé per il ruolo di partner d'attacco di Fabio Quagliarella. Sulle due fasce dovrebbero agire Candreva e il recuperato Jankto, favorito su Verre e Damsgaard, con Thorsby ed Edkal come interni. In difesa, davanti ad Audero, ci saranno Tonelli e Colley, in vantaggio su Yoshida, con Bereszynski e Augello esterni bassi.

Assenze pesanti per Simone Inzaghi: su tutte quella dello squalificato Immobile, ma mancheranno anche Lazzari e Luiz Felipe per infortunio, oltre ai lungodegenti Proto, Bastos, Proto, Lulic, Marusic e Radu. Fra i pali ci sarà come al solito Strakosha. In difesa, accanto ad Acerbi, spazio a Patric e all'adattato Parolo. Sulle due fasce dovrebbero agire D. Anderson e Fares, pur non al meglio dopo il ritorno dalla Nazionale, mentre Milinovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto comporranno la linea di centrocampo. In attacco Correa in coppia con Caicedo, ma occhio allo scalpitante Muriqi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; D. Anderson, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa