Sampdoria Lazio 1-1: Immobile non basta, Gabbiadini salva Giampaolo

Assist di tacco, rete di Immobile: la Lazio fatica a chiudere il match, con la Sampdoria che riesce così a pareggiarlo negli ultimi minuti.

La Lazio non riesce a rispondere alla Roma, mancando nel recupero l'aggancio a quota dieci in testa della classifica. La Sampdoria ottiene il secondo punto in campionato raggiungendo la squadra di Sarri al minuto 92 grazie a Gabbadini, subentrato nella ripresa.

La Sampdoria ci ha creduto fino all'ultimo mentre la Lazio non è stata cinica nel cercare la vittoria, supportata da un Provedel decisivo con almeno due interventi: nella ripresa l'ex estremo difensore dello Spezia ha detto no a Rincon allungandosi alla sua sinistra in maniera essenziale.

Una gara fatta di fiammate per la Sampdoria, e di poche occasioni per la Lazio: Gabbiadini non si è lasciato sfuggire l'occasione in extratime per superare Provedel e dare il secondo pareggio in campionato ai suoi. Rimane imbattuta, invece, la formazione capitolina.

Per Sarri da valutare le condizioni di Felipe Anderson, uscito sul finire del primo tempo per un problema muscolare.

LA FOTO

Getty

IL TWEET

SAMPDORIA-LAZIO, I GOAL

21': 0-1 SAMPDORIA-LAZIO | Milinkovic-Savic delizia con un tacco al volo, di prima, da centrocampo, per mandare in profondità Immobile: il bomber biancoceleste lanciato in avanti entra in area blucerchiata e batte Audero senza troppi problemi.

92': 1-1 SAMPDORIA-LAZIO | Rincon serve Gabbiadini con un bel filtrante: l'ex attaccante del Napoli non ci pensa due volte, inserendosi tra due difensori per battere col sinistro di prima Provedel per il pari dei suoi.

SAMPDORIA-LAZIO, LA MOVIOLA

Aureliano assegna un rigore alla Sampdoria al minuto 30 per contatto tra Patric e Quagliarella. Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, però, il penalty scompare: dubbi sul mancato tiro dagli undici metri. Regolare lo scatto di Immobile in occasione del vantaggio biancoceleste.

SAMPDORIA-LAZIO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

SAMPDORIA-LAZIO 1-1

MARCATORI: 21' Immobile (L), 92' Gabbiadini (S)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Murillo 5.5 (73' Ferrari sv), Colley 5, Augello 5.5; Vieira 5.5 (70' Villar 6); Leris 5.5 (46' Caputo 6), Rincon 7, Sabiri 6, Verre 5 (61' Djuricic 6); Quagliarella 5.5 (70' Gabbiadini 7).

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6, Patric 5.5, Romagnoli 7 (81' Gila 5.5), Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6 (72' Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6 (72' Basic 6); Felipe Anderson 6 (41' Pedro), Immobile 7, Zaccagni 6 (72' Cancellieri 6).

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Zaccagni (L), Basic (L)

Espulsi: -