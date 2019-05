Sampdoria-Juventus, l'ultima di Allegri: Dybala-Kean in attacco, Ronaldo a casa

Sampdoria-Juventus sarà l'ultima gara di Allegri sulla panchina bianconera dopo cinque anni, Cristiano Ronaldo non è stato convocato.

Clima da ultimo giorno di scuola a Genova dove e non hanno più niente da chiedere al campionato. I blucerchiati infatti non possono più qualificarsi neppure in , mentre i bianconeri sono già campioni d' da settimane.

La gara del 'Ferraris' servirà però a salutare Massimiliano Allegri, che oggi siede per l'ultima volta sulla panchina della Juventus dopo cinque stagioni e altrettanti Scudetti.

La prima di Allegri fu il 30 agosto 2014 a quando un autogol regalò la vittoria alla Juventus contro il . L'inizio di un'era quasi irrepitibile durante cui i bianconeri hanno vinto anche 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre ad aver raggiunto due finali di nel 2015 e nel 2017.

Per l'ultima giornata di campionato saranno ancora una volta moltissime le assenze per la Juventus che non può contare su Perin, Cancelo, Alex Sandro, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic mentre Cristiano Ronaldo è stato risparmiato in vista della che giocherà col tra qualche settimana.

In porta ci sarà il debutto assoluto di Pinsoglio, anche perché Szczesny non è al meglio e sarà costretto ad operarsi al ginocchio nei prossimi giorni. In attacco Allegri rilancia la coppia Dybala-Kean, mentre a centrocampo c'è il dubbio tra Pereira e Spinazzola. Quest'ultimo è stato convocato ma non è al top.

La Sampdoria invece schiera la migliore formazione possibile anche per dare una mano a Quagliarella che vuole portare a casa il titolo di capocannoniere prima del sempre più probabile addio. L'attaccante infatti potrebbe tornare al .

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Berezynski, Colley, A. Ferrari, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira; Dybala, Kean.