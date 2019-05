Sampdoria-Juventus, Szczesny annuncia Pinsoglio titolare: "Contento che giochi"

Pinsoglio sarà il portiere titolare della Juventus per l'ultima contro la Sampdoria. Lo ha annunciato Szczesny: "E' il più forte di tutti noi".

La sua presenza era già stata annunciata da Allegri, ma adesso è 'ufficiale': Carlo Pinsoglio sarà il portiere titolare della per l'ultima partita del campionato contro la .

Ad annunciarlo è stato direttamente Szczesny durante i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto dopo la partita contro l' .

"Pinsoglio è un bravo ragazzo, oltre che il portiere più forte di tutti noi, vi giuro. Sono contento di farlo giocare quest’ultima partita".

Come noto Pinsoglio è il terzo portiere della Juventus ed anche lo scorso anno scese in campo una sola volta nell'ultima di campionato contro il .

Fu il suo esordio in , ma subentrà soltanto dalla panchina dopo 27 minuti per regalare la passerella finale a Buffon. Questa volta però giocherà tutti e 90 minuti e sarà la sua prima assoluta da titolare in Serie A.