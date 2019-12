Sampdoria-Juventus, Sarri difende Demiral: "Errori colpa del campo"

La torna dalla trasferta di Genova con tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto ma Maurizio Sarri, al termine della partita, ha comunque voluto sottolineare un tempa a lui molto caro.

Il tecnico bianconero infatti in conferenza stampa ha giustificato qualche errore tecnico dei suoi giocatori, ed in particolare di Demiral, imputandolo alle condizioni del terreno.

"Demiral ha fatto bene anche stasera. Un paio di errori in più dal punto di vista tecnico, normali perchè le condizioni del terreno di gioco erano disastrose. Dispiace che qui spesso le condizioni del terreno siano così. Io vengo da un'esperienza in e c'è una differenza abissale".

Sarri quindi spiega come rifare almeno i campi sia assolutamente necessario anche per aumentare l'appeal del nostro campionato all'estero.

"Si può capire che in non si ha la possibilità di rifare 20 stadi di altissimo livello ma almeno i campi. Sarebbe come mandare un chirurgo ad operare con i ferri arrugginiti. Ci si lamenta poi perchè la viene venduta a un miliardo e la Premier League a quattro. Io lo dico per amore del calcio italiano e visto che sono innamorato del calcio mi piacerebbe che si potrebbero fare queste cose".