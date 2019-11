Sampdoria-Juventus di mercoledì e Lazio a gennaio: cosa succede al fantacalcio?

Comunicati anticipi e posticipi della 17ª giornata di Serie A: saranno presi in considerazione i voti di Sampdoria-Juventus, 6 politico per la Lazio.

La Lega ha comunicato anticipi e posticipi della 17ª giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare prima della pausa invernale. In quel periodo è prevista anche la tra e , che dunque avranno date diverse per quanto riguarda il campionato.

I campioni d' saranno infatti impegnati il mercoledì precedente la giornata nella sfida sul campo della : in questo caso in sede di fantacalcio verranno regolarmente presi in considerazione i voti dei giocatori che scenderanno in campo.

Discorso diverso invece per Lazio- , spostata a gennaio 2020: in questo caso verrà presa in considerazione l'ipotesi del 6 politico per tutti i giocatori delle due squadre. Un importante aggiornamento per i tanti fantallenatori che hanno puntato sui protagonisti di queste due gare.