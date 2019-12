Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona, cosa succede al Fantacalcio? Regolamento, 6 politico

Sampdoria-Juventus si gioca mercoledì 18 dicembre alle 18.55 ed è la partita che apre la 17a giornata di Serie A: come funziona al Fantacalcio?

La 17esima giornata di sarà piuttosto particolare, perché inizierà mercoledì 18 dicembre con - e terminerà il 5 febbrario 2020 con -.

E' particolare specialmente in ottica fantacalcio, perché le tempistiche stravolgono totalmente la giornata e incidono notevolmente sulle scelte di formazione.

In questa pagina cercheremo di spiegarvi nel dettaglio cosa succede e come funziona al fantacalcio per Sampdoria-Juventus, il caso principale rispetto a Lazio-Verona per cui da regolamento si dovrebbe adottare il 6 politico.

SAMPDORIA-JUVENTUS FANTACALCIO: COSA SUCCEDE?

Sampdoria-Juventus è in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55. Per questa partita saranno validi regolarmente i voti sia per chi utilizza come fonte 'Fantacalcio.it' che per chi si affida a 'Gazzetta'.

Questo perché da quest'anno non vale più la regola delle 48 ore di intervallo massimo rispetto all'orario ufficiale della giornata (di norma le 15), ma vengono prese in considerazione per il calcolo tutte le partite che si giocano prima dell'inizio della giornata successiva.

Sampdoria-Juventus, nel caso specifico, rientra in questo range, mentre Lazio-Verona chiaramente no, visto che si giocherà a febbraio.

SAMPDORIA-JUVENTUS 6 POLITICO

'Fantacalcio.it' e 'Gazzetta' non danno da regolamento la possibilità di applicare la regola del 6 politico per Sampdoria-Juventus. Come spiegato sopra, la partita viene giocata prima dell'inizio della prossima giornata (al contrario di Lazio-Verona) e per i nuovo regolamento viene considerata valida per il calcolo come tutte le altre partite della 17esima giornata.

QUANDO SCHIERARE LA FORMAZIONE?

La formazione del fantacalcio per la 17a giornata andrà dunque schierata prima dell'inizio di Sampdoria-Juventus, in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55. Questo limite vale sia per 'Fantacalcio.it' che per 'Gazzetta'.

BRESCIA-SASSUOLO FANTACALCIO: COSA SUCCEDE?

Attenzione a - : si tratta del recupero della 7a giornata e non è quindi valida per il calcolo della 17a giornata. Tuttavia sia il Brescia che il Sassuolo torneranno in campo domenica per la 17a giornata ed eventuali squalificati o infortunati in Brescia-Sassuolo non saranno disponibili.

LAZIO-VERONA FANTACALCIO: COSA SUCCEDE?

Lazio-Verona si giocherà è stata spostata dall'8 gennaio al 5 febbraio 2020. Da regolamento andrebbe applicata la regola del 6 politico per tutti i giocatori, ma con 'Fantacalcio.it' c'è la possibilità di scegliere. Ogni lega potrà decidere se adottare i 6 politici o aspettare i voti di Lazio-Verona per calcolare la giornata.