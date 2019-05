Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: Kean titolare, Ramirez dietro le punte

La Juventus chiude il campionato in casa della Sampdoria: Giampaolo schiera Ramirez dietro Defrel e Quagliarella, Allegri con Dybala e Kean.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Sala; Praet, Barreto, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur; Pereira, Kean, Dybala.

I campioni d' della chiudono il loro campionato in casa della , squadra che non ha più niente da chiedere in termini di classifica.

I blucerchiati però giocheranno per Quagliarella, attuale capocannoniere con 26 goal, accanto a lui ci sarà Defrel con Ramirez alle loro spalle.

Tutto confermato a centrocampo, mentre in difesa Sala viene dirottato sulla sinistra al posto dell'infortunato Murru.

Tante le assenze nella Juventus con Allegri che per la sua ultima partita sulla panchina bianconera rinuncia anche a Cristiano Ronaldo.

Out per infortunio invece Perin, Cancelo, Alex Sandro, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic. In attacco giocano Dybala e Kean, chance da titolari per Pinsoglio in porta e Matheus Pereira a centrocampo.