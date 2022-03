Sampdoria-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Juventus

Sampdoria-Juventus Data: 12-03-2022

12-03-2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus di scena sul campo della Sampdoria nell'anticipo della 29ª giornata del campionato di Serie A.

La Sampdoria di Marco Giampaolo ritrova le mura amiche dopo aver disputato le ultime due partite - perse contro Atalanta e Udinese - lontano da 'Marassi'. Dall'inizio dell'avventura-bis del tecnico toscano sulla panchina doriana, infatti, i blucerchiati hanno collezionato solamente 2 vittorie, entrambe davanti al proprio pubblico (4-0 all'Empoli e 2-0 al Sassuolo) perdendo le restanti quattro giocate in trasferta. Rendimento che ha inevitabilmente complicato la classifica dei liguri, ora al quindicesimo posto con soli quattro punti di margine sul Venezia diciottesimo, ma i lagunari hanno una partita in meno.

Urge un repentino cambio di rotta a partire dalla sfida interna contro la Juventus, reduce a sua volta da un momento di forma decisamente positivo. I bianconeri vengono da due successi consecutivi in campionato dopo aver regolato Empoli e Spezia, ma soprattutto non perdono in A addirittura dal 27 novembre. Da quel momento la formazione di Massimiliano Allegri ha inanellato 14 risultati utili consecutivi frutto di 9 vittorie e 4 pareggi.

La gara d'andata all'Allianz Stadium di Torino si è chiusa sul risultato di 3-2 in favore di Madama: reti di Dybala, Bonucci e Yoshida nel primo tempo, seguiti dagli acuti nella ripresa di Locatelli e Candreva.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-JUVENTUS

Sampdoria-Juventus è in programma sabato 12 marzo allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS IN TV

Il confronto tra Samp e Juve verrà trasmesso in diretta su DAZN: i clienti abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibile oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

SAMPDORIA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN sarà possibile seguire la gara di 'Marassi' anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Il racconto del faccia a faccia tra blucerchiati e bianconeri sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale, collegandosi al sito ufficiale sarà possibile rimanere aggiornati in tempo reale sugli sviluppi della partita del 'Ferraris'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sampdoria-Juventus verrà raccontata su DAZN dalla telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato in cabina di commento da Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

La Samp si affida al tandem composto da Caputo e dall'ex Quagliarella, ispirati da Sensi tra le linee. A centrocampo Candreva, Ekdal e Thorsby. In difesa Yoshida-Colley coppia centrale davanti a Falcone, mentre i terzini sono Bereszynski e Augello.

Confermato il 4-3-3 in casa Juve, con Cuadrado-Vlahovic-Morata in attacco. A centrocampo Locatelli e Arthur chiamati a spalleggiare Arthur. Capitolo corsie laterali. In difesa sarà Rugani ad affiancare de Ligt, con Danilo e Pellegrini terzini. Tra i pali c'è Szczesny.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.