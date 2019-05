Sampdoria-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria ospita la Juventus nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Massimiliano Allegri si congeda dalla panchina della affrontando fuori casa la di Marco Giampaolo nella 38ª e ultima giornata di . Entrambe le squadre arrivano alla gara senza più grandi obiettivi: la Vecchia Signora, prima con 90 punti, si è laureata con ampio anticipo campione d' per l'8° anno consecutivo, mentre i liguri si sono assicurati il 9° posto finale con 50 punti conquistati.

I bianconeri hanno collezionato 2 pareggi e una sconfitta esterna con la nelle ultime 3 gare disputate, con un andamento molto simile a quello dei blucerchiati (anche per loro 2 pareggi e un k.o. nelle ultime 3 giornate). Entrambi i tecnici hanno annunciato la formazione che manderanno in campo nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Allegri rinuncia a diversi titolari, fra cui Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Douglas Costa, Cancelo e Alex Sandro che non saranno della partita. Bernardeschi e Matuidi sono squalificati, fuori dai titolari anche Pjanic e Bonucci. In attacco spazio al tandem Dybala-Kean, a centrocampo sulla sinistra dovrebbe trovar spazio il giovane Matheus Pereira, mentre in difesa Caceres e Rugani affiancheranno Chiellini.

Previste diverse novità anche nell'undici blucerchiato. Con Andersen e Murru indisponibili per infortunio, in difesa la coppia centrale sarà composta da Colley e Alex Ferrari, mentre Bereszynski e Sala saranno i due terzini. A centrocampo Praet agirà da playmaker, con Linetty e Barreto mezzali. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-JUVENTUS: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Sampdoria-Juventus DATA 26 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Luigi Ferraris, Genova ARBITRO Luigi Nasca TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SAMPDORIA-JUVENTUS

Sampdoria-Juventus si disputerà il pomeriggio di domenica 26 maggio 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Sampdoria-Juventus, con telecronaca curata da Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Roberto Cravero.

La partita sarà visibile anche sulle moderne smart compatibili con la app, e in tutti i televisori collegati a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN potranno seguire la partita Sampdoria-Juventus in diretta streaming sui propri pc, tablet e smartphone.

SAMPDORIA-JUVENTUS IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo volesse avrà anche la possibilità di seguire Sampdoria-Juventus in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, a cominciare dal pre-partita fino al fischio finale. Concluso il match, troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due allenatori e dai calciatori in campo.

Con la Sampdoria priva ormai di obiettivi, Giampaolo ha annunciato in conferenza stampa la formazione che affronterà la Juventus. Out per infortunio Murru, in difesa davanti al dodicesimo Rafael agiranno Bereszynski a destra, Sala a sinistra e al centro la coppia composta da Colley e Alex Ferrari. Cambi anche a centrocampo, con Praet in regia, Linetty mezzala sinsitra e Barreto che si rivede dal 1' nel ruolo di mezzala destra. Sulla trequarti sarà Ramirez a supportare la coppia d'attacco composta da Defrel e Quagliarella.

Anche Massimiliano Allegri, alla sua ultima panchina con i bianconeri, ha svelato la formazione in sala stampa. Fuori per squalifica Bernardeschi, oltre a Perin, Mandzukic, Douglas Costa, Cancelo e Alex Sandro mancherà anche Ronaldo, nemmeno convocato e che conclude così anticipatamente la sua prima stagione in Italia. In attacco spazio a Dybala accanto a Kean. A centrocampo oltre allo squalificato Matuidi non giocherà neanche Pjanic: coppia mediana Emre Can-Bentancur, con Cuadrado e Matheus Pereira esterni. Dietro panchina per Bonucci, giocheranno Caceres, Rugani, De Sciglio e il recuperato Chiellini. K.o. Szczesny, fra i pali ci sarà infine l'esordio stagionale del 3° portiere Pinsoglio.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Berezynski, Colley, A. Ferrari, Sala; Barreto, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira; Dybala, Kean.