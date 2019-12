Sampdoria-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria ospita la Juventus nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri continua il suo testa a testa con l' in vetta alla classifica di e sfida in trasferta la di Claudio Ranieri nell'anticipo della 17ª giornata di campionato, deciso per l'impegno dei bianconeri nella , che si disputerà in domenica 22 dicembre.

I bianconeri sono appaiati ai nerazzurri al 1° posto con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i blucerchiati, dopo la vittoria nel Derby della Lanterna, sono risaliti al quart'ultimo posto a pari merito con e a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

I precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei genovesi sono 61, e vedono una leggera prevalenza dei bianconeri con 22 vittorie, 21 successi blucerchiati e 18 pareggi. La Sampdoria ha vinto le ultime 2 gare al Ferraris. Nello scorso campionato i liguri si sono imposti 2-0 con le reti di Defrel e Caprari che regalarono i 3 punti alla squadra di Giampaolo.

Sulla squadra di Ranieri pende però un'ombra oscura: l'unica volta che dopo 16 giornate si era trovata con 15 punti in classifica è stato nella stagione 1998/99, quando con Spalletti in panchina arrivò a fine anno la retrocessione in Serie B.

Se la Juventus dovesse conquistare i 3 punti, per il suo allenatore Maurizio Sarri arriverebbe la 100ª vittoria in carriera in Serie A, traguardo che il tecnico napoletano coglierebbe alla 169ª partita, prima di chiunque altro prima di lui (al momento il primato è detenuto da Ancelotti con 100 vittorie dopo 185 partite).

Il portiere della Sampdoria Emil Audero, assieme al bomber Fabio Quagliarella e allo svedese Albin Ekdal, è uno dei 3 ex della partita. L'estremo difensore ha collezionato ben 4 clean sheet dall'arrivo in panchina di Ranieri e con i bianconeri ha fatto il suo esordio in Serie A il 27 maggio 2017.

La Vecchia Signora ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate in campionato, mentre la Sampdoria è reduce da 2 vittorie, fra cui quella nel Derby con il , e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 9 reti realizzate, e qualora trovasse il goal anche al Ferraris andrebbe in doppia cifra per la 14ª stagione consecutiva nei top-5 campionati europei. L'unico a riuscirsi, oltre a lui, è stato Lionel Messi.

Fra i blucerchiati il giocatore più prolifico è invece Manolo Gabbiadini, con un bottino di 4 goal all'attivo. Sampdoria-Juventus potrebbe essere infine una partita speciale per Gianluigi Buffon: l'esperto portiere, qualora scendesse in campo, raggiungerebbe Paolo Maldini come primatista assoluto di presenze in Serie A (647). In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Partita: Sampdoria-Juventus

Sampdoria-Juventus Data: 18 dicembre 2019

18 dicembre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-JUVENTUS

Sampdoria-Juventus si disputerà la sera di mercoledì 18 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è previsto per le ore 18.55. Sarà il 123° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo Sampdoria-Juventus, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale sarà possibile vedere gli highlights della partita e seguire le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky, se lo vorrranno, avranno anche la possibilità di vedere l'anticipo Sampdoria-Juventus in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse Serie A e , acquistando uno dei pacchetti proposti.

Problemi a centrocampo per Ranieri, che potrebbe dover fare a meno di Ekdal, dopo il problema alla caviglia rimediato nel Derby della Lanterna. In mediana è dunque probabile l'avanzamento di Thorsby come mezzala destra, con Linetty playmaker (Vieira è squalificato) e Jankto, pienamente recuperato, come mezzala sinistra. Davanti Ramirez agirà da trequartista alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere Gabbiadini, match-winner contro il Genoa, e Quagliarella. Fra i pali l'ex Audero, davanti a lui Depaoli e Murru saranno gli esterni bassi e Alex Ferrari e Colley formeranno la coppia centrale difensiva.

Dubbi in attacco per Sarri, che deciderà all'ultimo se confermare Dybala alle spalle della coppia Higuain-Cristiano Ronaldo oppure puntare nuovamente su Bernardeschi trequartista. In questa seconda opzione sarebbe probabilmente la 'Joaya' a spuntarla sul 'Pipita' come partner di CR7. A centrocampo Bentancur è squalificato, dunque spazio a Rabiot nel ruolo di mezzala destra, con Pjanic in regia e il solito Matuidi mezzala sinistra. In porta ancora problemi per Szczesny: sarà nuovamente Buffon a difendere la porta bianconera. Nella linea difensiva a quattro, invece, a destra si rivedrà Cuadrado dopo aver scontato il turno di squalifica, a sinistra agirà Alex Sandro e al centro giocheranno Bonucci e l'olandese De Ligt.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, A. Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.