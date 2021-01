Sampdoria-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria e Juventus a duello per la 20esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 30 gennaio 2021

30 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky Sport (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Derby d' perso contro l' sembra essere lontanissimo per la Juventus di Pirlo, che nelle ultime gare è riuscita a ritrovare il sorriso, vincendo la Supercoppa Italia, superando il in campionato e qualificandosi alle semifinali di , dove affronterà nuovamente i nerazzurri.

Per trovare continuità anche in campionato, la Juventus affronta ora la Sampdoria di Ranieri, decisa ad ottenere il prima possibile quota quaranta in classifica, così da provare ad ottenere un piazzamento in nel girone di ritorno.

Tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato per la Sampdoria, riuscita tra l'altro a battere l'Inter a inizio 2021. I blucerchiati sono nella parte sinistra della classifica, a otto punti dal settimo posto: contro la Juventus un match fondamentale per recuperare.

La Juventus è invece reduce come detto dal successo sulla per 4-0, nonchè dalla vittoria contro il Bologna in campionato e da quella di contro il : dopo l'Inter tre successi su tre per la compagine bianconera.

In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SAMPDORIA-JUVENTUS

Il match tra Sampdoria e Juventus si giocherà sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18. Appuntamento al Ferraris di Genova per il ventesimo turno di campionato: match ancora una volta a porte chiuse causa pandemia di coronavirus.

Sampdoria-Juventus verrà trasmesso in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, sarà possibile seguire la gara anche in diretta mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa per vedere Sampdoria-Juventus in streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Sampdoria-Juventus senza Tv o in streaming? C'è un altro modo per non perdersi la sfida:. Vi racconteremo tutte minuto per minuto tutte le fasi salienti della partita dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Keita in vantaggio per una maglia da titolare assieme a Quagliarella, anche se pure Verre e Ramirez si candidano per un posto. L'ex Candreva esterno, con l'altra vecchia conoscenza bianconera Ekdal che potrebbe invece fare spazio ad Adrien Silva: dentro anche Jankto e Thorsby. Davanti ad Audero ci saranno Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello.

Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. Chiesa e McKennie esterni di centrocampo, Arthur e Rabiot in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, da valutare Bentancur, in dubbio Bernardeschi. Tra i pali nuovamente Szczesny, con Cuadrado, uno tra de Ligt e Chiellini, Bonucci e uno tra Danilo e Alex Sandro a comporre la retroguardia.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.