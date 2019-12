Sampdoria-Juventus, i convocati di Sarri: Szczesny non recupera

Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per Sampdoria-Juventus: oltre a Chiellini e Khedira non c'è Szczesny. Out anche lo squalificato Bentancur.

Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per -: oltre a Chiellini e Khedira, non c'è Szczesny. Out anche lo squalificato Bentancur.

Ultima fatica di campionato del 2019, dopodiché per la Signora sarà tempo di porre la massima concentrazione verso l'impegno di domenica in contro la . L' , però, è lontana.

L'articolo prosegue qui sotto

Come spiegato in conferenza stampa, l'ex tecnico del pretende dalla sua squadra la miglior prestazione possibile al Ferraris. Insomma, la giusta mentalità per cercare di arrivare nel migliore dei modi al primo titolo in palio.

Occhi puntati sul rientro di Szczesny che, alle prese con un lieve risentimento al muscolo pettorale destro, dovrebbe recuperare in vista della Supercoppa. Rispetto all' , Sarri potrà contare su Cuadrado e Pjanic, entrambi di rientro da un turno di squalifica.