Sampdoria-Juventus 2-0: Defrel e Caprari stendono Madama nel finale

Primo tempo bloccato tra Sampdoria e Juventus: Defrel spezza gli equilibri nel finale, poi Caprari raddoppia con un capolavoro su punizione.

Una partita, sostanzialmente, senza stimoli: per entrambe le squadre. Eppure, questa sfida tra e lascia spunti di riflessione malinconici. Dall'ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della Signora, copione analogo che potrebbe toccare anche Marco Giampaolo con i blucerchiati. Restano, poi, i tanti applausi per Quagliarella, che contro la sua vecchia squadra non trova la gioia personale, ma che saluta un'annata semplicemente magica.

I blucerchiati giocano per il proprio numero 27, capocannoniere con 26 goal, accanto a lui ci sono Defrel con Ramirez alle loro spalle. Tutto confermato a centrocampo, mentre in difesa Sala viene dirottato sulla sinistra al posto dell'infortunato Murru. Tante le assenze tra i bianconeri, con Allegri che rinuncia anche a Cristiano Ronaldo. Out per infortunio invece Perin, Cancelo, Alex Sandro, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic. In attacco giocano Dybala e Kean, chance da titolari per Pinsoglio in porta e Matheus Pereira a centrocampo.

Noia al potere. Che, con una conclusione complicata, Quagliarella prova a spazzare via. Ritmo blando – quello proposto da ambedue le compagini – che nella prima frazione non sfocia in qualcosa di produttivo. E se la Signora non ci prova praticamente mai, i liguri fanno registrare evidenti problemi di mira. Ogni riferimento al tentativo dalla distanza di Ramirez è puramente voluto.

In avvio di ripresa è Kean, ben servito da De Sciglio, a sfiorare il lampo. Pochi minuti dopo, sono Caceres e Dybala a provarci dalla distanza. E se Madama chiama, la Sampdoria risponde con un bel tiro di Ramirez. Tra le fila della Signora, Portanova debutta nella massima serie. Nel finale c'è spazio per la standing ovation dell'intero stadio rivolta a Quagliarella. C'è spazio per una rete annullata (per fuorigioco) a Kean. E c'è pure spazio per una bellissima rovesciata del subentrato Vieira. Dal nulla, Defrel e Caprari regalano il successo al pubblico locale.

I GOAL

84' DEFREL 1-0



Gabbiadini triangola in area con l'ex giallorosso che colpisce malamente di destro, spiazzando Pinsoglio.

90' CAPRARI 2-0



Una punizione, un capolavoro: destro morbido messo in una posizione in cui Pinsoglio non può proprio arrivare.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 2-0

MARCATORI: 84' Defrel, 90' Caprari

SAMPDORIA (4-3-1-2) Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Sala; Praet, Barreto (70' Vieira), Linetty; Ramirez (58' Caprari); Defrel, Quagliarella (78' Gabbiadini). Allenatore: Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3) Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini (66' Bonucci), De Sciglio; Cuadrado, Emre Can (59' Portanova), Bentancur; Pereira (75' Nicolussi Caviglia), Kean, Dybala. Allenatore: Allegri

Arbitro: Nasca

Ammoniti: Rugani, Portanova

Espulsi: Nessuno