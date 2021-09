Sampdoria-Inter 2-2: Dimarco e Lautaro non bastano, nerazzurri ripresi da Yoshida e Augello

L'Inter di Inzaghi si ferma a Genova contro la Sampdoria: i nerazzurri vengono ripresi due volte, a Marassi finisce 2-2, e scivolano a -2 dal Napoli.

L'Inter non va oltre il pari a Genova contro la Sampdoria. La formazione di Simone Inzaghi si fa riprendere due volte dai blucerchiati e non riesce a tenere il passo della capolista Napoli, che ieri ha superato 2-1 la Juventus al 'Diego Armando Maradona'. Ai goal di Dimarco e Lautaro hanno risposto Yoshida e Augello. Per la Samp si tratta del secondo pari di fila, dopo quello contro il Sassuolo a reti inviolate.

Esordio da titolare per Caputo, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dal Sassuolo. L'attaccante pugliese forma la coppia d'attacco con Fabio Quagliarella. Tutto confermato nella Sampdoria, con D'Aversa che schiera nel suo 4-4-2 con Bereszynski e Augello sulle corsie laterali e Yoshida-Colley a completare il reparto difensivo davanti ad Audero. Candreva e Daamsgard si muovono sugli esterni, con Adrien Silva e Thorsby in mediana.

Simone Inzaghi lancia dall'inizio Lautaro Martinez, rientrato solamente ieri dopo gli impegni con l'Argentina. Il 'Toro' gioca accanto ad Edin Dzeko. La novità è Dimarco sulla linea a tre dei difensori: l'ex Verona gioca a sinistra al posto di Bastoni. De Vrij e Skriniar completano il reparto. A centrocampo c'è Brozovic in regia, con Calhanoglu e Barella ai lati. Confermato Darmian a destra, con Dumfries che parte dalla panchina, mentre dall'altra parte c'è Ivan Perisic.

La Sampdoria parte bene e prova a mettere in difficoltà l'Inter sfruttando le corsie laterali. Da una parte Candreva e dall'altra Augello cercano Caputo e Quagliarella nel cuore dell'area di rigore. Ma alla prima occasione i nerazzurri sbloccano il risultato. Al 18' Colley commette fallo su Lautaro al limite dell'area: Dimarco si presenta sul pallone e trasforma la punizione in goal con una traiettoria perfetta che beffa Audero sul suo palo .

Al 31' l'Inter sfiora il raddoppio: verticalizzazione di prima intenzione di Brozovic per Lautaro, che scatta sul filo del fuorigioco e calcia con il destro a incrociare. Audero è attento e devia in corner. Dal possibile 0-2 all'1-1. Tre minuti più tardi la Sampdoria pareggia i conti. Sul corner da sinistra, Colley fa la sponda: Perisic colpisce la palla, che finisce sui piedi di Maya Yoshida. Il difensore giapponese calcia verso la porta, con la palla che viene deviata involontariamente da Dzeko e termina alle spalle dell'incolpevole Handanovic.

La risposta dell'Inter arriva al 41'. Angolo da sinistra di Dimarco per la testa di Milan Skriniar, che si inserisce con i tempi giusti e colpisce. Il tentativo è pericoloso ma la conclusione sorvola la traversa.

Per il raddoppio dei nerazzurri è solo una questione di tempo: al 44', Calhanoglu ruba la palla a Damsgaard e la appoggia a Barella, che vola verso l'area di rigore avversaria. Il numero 23 nerazzurro arriva al limite e trova Lautaro Martinez tutto solo sul secondo palo. Il 'Toro' calcia di prima intenzione e batte Audero.

La seconda frazione di gioco ricomincia con il monologo della Sampdoria. La squadra di D'Aversa trova il pari al 48': manovra dei blucerchiati a cercare Caputo, che fa la sponda per Bereszynski. Il polacco elude con una finta l'intervento di un avversario e serve l'accorrente Augello, che con il sinistro al volo batte Handanovic.

L'Inter non ci sta e reagisce con veemenza. Al 51' Perisic va via sulla sinistra ma sbaglia sul più bello, con un tiro cross che non trova la porta e nemmeno Dzeko, tutto solo sul secondo palo.

Inzaghi si gioca prima le carte Vidal e D'Ambrosio e poi Correa. Nel mezzo la chance ghiotta per Calhanoglu. Azione personale del turco, che si presenta al limite dell'area di rigore e calcia con il destro: il tiro termina a pochissimi centimetri dal palo alla destra di Audero.

Al 69', l'Inter costruisce un'altra azione da goal. Dumfries, entrato al posto di Dimarco, va via sulla destra e serve in area Correa. Il 'Tucu' riceve, si gira a calcia con il sinistro. Il tentativo dell'argentino ex Lazio termina sopra la traversa. Poco più tardi, ed esattamente al 74', la Sampdoria va a un passo dal vantaggio: Damsgaard si presenta in area di rigore e calcia con il sinistro. Handanovic è battuto, ma l'intervento in extremis di D'Ambrosio sulla linea salva i nerazzurri.

Nel finale l'Inter resta in 10 uomini: Stefano Sensi si fa male ed è costretto ad uscire, con Inzaghi che ha già terminato i cambi non può sostituirlo. Assalto finale della Sampdoria, che però non riesce a trovare il varco giusto. Dopo sei minuti di recupero, Orsato dichiara concluse le ostilità: il match del 'Ferraris' si conclude sul 2-2.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SAMPDORIA-INTER 2-2

MARCATORI: 18' Dimarco, 34' Yoshida, 44' Lautaro Martinez, 48' Augello

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6,5, Yoshida 6,5, Colley 6, Augello 7 (78' Murru sv); Candreva 6, Adrien Silva 6 (88' Torregrossa sv), Thorsby 6,5, Damsgaard 6,5 (78' Verre 5,5); Caputo 5, Quagliarella 5 (68' Askildsen 6). All. D'Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6, de Vrij 5,5, Dimarco 7 (67' Dumfries 6,5); Darmian 6, Barella 7, Brozovic 5 (54' Vidal 5,5), Calhanoglu 5 (67' Sensi 5), Perisic 5,5 (54' D'Ambrosio 6,5); Dzeko 5, Lautaro 6,5 (62' Correa 6,5). All. Inzaghi

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Brozovic (I), Thorsby (S), Bereszynski (S), Colley (S), Adrien Silva (S), Dzeko (I), Correa (I), Vidal (I)

Espulsi: -