Sampdoria-Inter: primo tempo horror per Valeri, il VAR lo salva 3 volte

Valeri non si accorge in diretta di tre episodi chiave, ma è bravo ad affidarsi al VAR: due rigori concessi ed uno 'scongiurato'.

Succede di tutto nel primo tempo tra e , dove si assiste ad una serie di episodi da moviola in sequenza ravvicinata. Comincia tutto dopo dieci minuti di gioco, quando dopo un calcio d'angolo per l'Inter, l'arbitro Valeri si ferma prima di ricominciare l'azione e viene richiamato al VAR.

Nessuno, a dir la verità, in questo caso aveva visto il tocco di mani di Thorsby, che al replay è apparso chiarissimo e con il braccio molto largo. L'arbitro concede il rigore che qualche istante successivo viene divorato da Alexis Sanchez, con la parata di Audero.

Con il passare dei minuti, un tiro della Sampdoria viene rimpallato con il braccio da Lautaro Martinez: Valeri indica il dischetto e fischia il rigore per i padroni di casa. Ma si ferma nuovamente e ascolta il consiglio del VAR: il rigore viene revocato perché Lautaro Martinez si trovava appena fuori dall'area di rigore.

Ma non è finita qui. La Sampdoria passa in vantaggio grazie ad un altro calcio di rigore, stavolta realizzato da Candreva. In questo caso Valeri non aveva visto un tocco di mano di Barella abbastanza evidente ed aveva lasciato continuare. Il VAR ha poi richiamato ancora una volta il direttore di gara, che ha concesso poi il tiro dal dischetto, ammonendo anche Barella.

Insomma, non avrà visto gli episodi chiave della partita, ma quantomeno Valeri ha fatto bene a lasciarsi guidare sempre dal VAR...