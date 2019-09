Sampdoria-Inter, espulso Sanchez: simulazione in area, salterà la Juventus

Alexis Sanchez ha rimediato il secondo giallo per simulazione e ha lasciato in dieci l'Inter. Il cileno salterà la gara contro la Juventus.

Era stato il protagonista in positivo del primo tempo di - , ma una clamorosa ingenuità ha rovinato la prestazione di Alexis Sanchez . Ingenuità che peraltro gli costerà anche il big-match contro la .

Il cileno infatti, in avvio di ripresa, è crollato nell'area di rigore blucerchiata dopo aver cercato il contatto con Chabot ma senza trovarlo, col giovane difensore che ha prontamente tirato indietro la gamba. L'arbitro Calvarese quindi non ha avuto dubbi: giallo per simulazione ed espulsione. Scelta quella del direttore di gara poi confermata dal VAR.

Sanchez, dopo aver segnato il goal dello 0-2 ed avere deviato anche il tiro di Sensi in occasione del vantaggio , ha così lasciato l'Inter in dieci e soprattutto salterà la gara di domenica 6 ottobre contro la Juventus.

Prima della simulazione Sanchez era già stato precedentemente ammonito per un fallo di gioco su Ekdal. Poi l'ingenuità e il rosso inevitabile, quanto pesantissimo.

Conte contro la Juventus quindi non potrà contare su Sanchez ma avrà comunque a disposizione Lukaku, oggi inizialmente in panchina, Politano e Lautaro Martinez.