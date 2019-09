Sampdoria-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida l'Inter capolista nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Eusebio Di Francesco, ultima in classifica assieme alla , sfida in casa l' capolista di Antonio Conte nell'anticipo della 6ª giornata di . I liguri, reduci dalla sconfitta con la al Franchi, hanno collezionato appena 3 punti nelle prime 5 gare, con una vittoria e 4 k.o.

I nerazzurri, invece, navigano a vele spiegate in vetta alla graduatoria a punteggio pieno con 15 punti frutto di altrettanti successi e sono reduci dal successo di misura in casa sulla . Nelle 62 sfide disputate in Serie A in casa dei liguri, i milanesi comandano sul piano statistico con 29 vittorie, 21 pareggi e soltanto 12 affermazioni genovesi.

L'Inter, inoltre, ha vinto tutte le ultime 4 gare giocate in campionato con i blucerchiati. In caso di vittoria eguaglierebbe con 6 vittorie consecutive la miglior partenza in campionato di sempre, risalente alla stagione 1966/1967 con Helenio Herrera in panchina (in quell'occasione i milanesi chiusero al 2° posto) e Conte diventerebbe il 4° allenatore di sempre a farlo nell'era dei 3 punti dopo Ferrara con la nel 2009, Rudi Garcia con la nel 2013 e Allegri con la Juventus nel 2014.

Al Ferraris si affronteranno la miglior difesa del campionato, quella nerazzurra con appena un goal subito, e la peggiore assieme a SPAL e , quella blucerchiata, con 11 reti al passivo nelle prime 5 gare.

Tre i giocatori finora a segno fra i blucerchiati in campionato: capitan Quagliarella, Gabbiadini e Bonazzoli, mentre il belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore dei nerazzurri con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Inter

Sampdoria-Inter Data: 28 settembre 2019

28 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-INTER

L'anticipo Sampdoria-Inter si disputerà il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà arbitrata dal signor Giampaolo Calvarese di Teramo, sarà la 125ª in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine della gara sarà possibile seguire gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live' condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire Sampdoria-Inter in diretta sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone grazie a Sky Go. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento.

Per la visione in streaming della partita c'è infine anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la possibilità di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti proposti.

Di Francesco non avrà a disposizione per squalifica Murillo in difesa: per sostituirlo Chabot è favorito su Regini e Alex Ferrari, che recupera in extremis dal suo problema fisico ed è convocato ma non potrà essere in ogni caso al meglio. Con il tedesco ci saranno Bereszynski e Colley. A centrocampo consueto ballottaggio fra Linetty e Vieira per chi agirà da interno accanto ad Ekdal, con il primo favorito. In attacco c'è il forfait di Gabbiadini per un affatticamento muscolare dopo la gara di Firenze. Si rivedrà dunque Quagliarella assieme a Rigoni e Caprari.

Conte opererà un po' di turnover nella trasferta di Genova, pensando anche alla grande sfida con il in . Così davanti a capitan Handanovic potrebbe esserci spazio per l'esordio di Bastoni nella difesa a tre con Skriniar e De Vrij. A centrocampo a destra tornerà Candreva, mentre come mezzala destra Gagliardini potrebbe essere preferito a Barella e Vecino. Conferme invece per Brozovic in regia, Sensi mezzala sinistra e Asamoah esterno mancino. La grande novità per i nerazzurri sarà però in attacco, dove è molto probabile che Lukaku venga tenuto a riposo. Al suo posto da prima punta agirà Lautaro Martínez, che potrebbe essere affiancato da Alexis Sánchez o in alternativa da Politano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, A. Sánchez.