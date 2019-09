Sampdoria-Inter 1-3: Nerazzurri ancora a punteggio pieno

Sesta vittoria in campionato per l'Inter che batte la Sampdoria e consolida il primato. Espulso Sanchez che salterà la Juventus.

L' fa sei su sei come nel lontano 1966/1967: 1-3 alla e punteggio pieno per affrontare nella condizione migliore la alla prossima giornata. Per i lombardi ora testa rivolta alla trasferta di in .

Nerazzurri padroni del campo, blucerchiati non pervenuti: il fraseggio dei ragazzi di Conte è letale per gli avversari che capitolano per due volte nel giro di pochi minuti con Sensi (tiro deviato dal fondoschiena di Sanchez) e lo stesso cileno, servito da una conclusione sbagliata dall'ex centrocampista del . Il dominio degli ospiti è totale, ogni pallone giocato dà la sensazione di pericolosità: annullato un goal a Candreva per posizione di fuorigioco, Linetty ci prova con un tiraccio dalla distanza che non va a buon fine.

5 - Stefano #Sensi ha preso parte attiva a cinque gol in questa (tre reti, due assist), più di ogni altro giocatore dell’Inter. Inedito.#SampdoriaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2019

A inizio ripresa l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match: secondo giallo per simulazione a Sanchez che salterà così la super sfida contro la Juventus del 6 ottobre. La Sampdoria si riversa in avanti e trova il goal della speranza con Jankto: diagonale deviato impercettibilmente da Skriniar e pallone nell'angolo. L'Inter sembra alle corde ma un lampo di Brozovic la fa rinascere: invenzione per il tocco di Gagliardini, respinta di Audero nuovamente sui piedi del centrocampista che non può sbagliare.

Il goal dell'1-3 spezza le gambe alla Sampdoria, di nuovo costretta a rincorrere con due reti di svantaggio e il morale a terra per una situazione di classifica sempre più critica: Di Francesco ora rischia grosso.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 1-3

Marcatori: 20' Sensi (I), 22' Sanchez (I), 55' Jankto (S), 61' Gagliardini (I)

SAMPDORIA (3-5-2): Audero 5,5; Bereszynski 5, Colley 5,5, Chabot 5,5; Depaoli 5 (56' Bonazzoli 6,5), Linetty 5,5 (73' Caprari 6), Ekdal 5,5 (69' Ronaldo Vieira 6), Jankto 6,5, Murru 5,5; Quagliarella 5, E. Rigoni 5,5. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5, De Vrij 6, Bastoni 6; Candreva 6,5 (57' D'Ambrosio 6), Gagliardini 7, Brozovic 6,5, Sensi 7 (65' Barella 6), Asamoah 6,5; Lautaro Martinez 6 (56' R. Lukaku 5,5), Alexis Sanchez 5,5. All. Conte.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Ammoniti: Bastoni (I), E. Rigoni (S), Linetty (S), Skriniar (I)

Espulsi: Sanchez (I) per somma di ammonizioni