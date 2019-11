Sampdoria, infortuni Bertolacci e Depaoli: problemi a flessore e caviglia

Bertolacci e Depaoli, out con l'Udinese, hanno effettuato agli esami di rito: lesione al flessore per l'ex Milan, trauma alla caviglia per il terzino.

La ha vinto nonostante la loro assenza, ma ora non può sorridere nemmeno dopo il 2-1 in rimonta all' : gli infortuni di Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, costretti a uscire già nel primo tempo, non lasciano tranquillo Ranieri.

A tal proposito, oggi pomeriggio il club blucerchiato ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'esito degli esami riguardanti l'ex centrocampista del e l'ex difensore del .

"Gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti dallo staff sanitario blucerchiato al Laboratorio Albaro i calciatori Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli hanno evidenziato rispettivamente una lesione muscolare al flessore della coscia destra e un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. I due, infortunatisi nel primo tempo della partita di domenica scorsa con l’Udinese, hanno già avviato i rispettivi programmi di recupero fisioterapico".

Per quanto riguarda Bertolacci, il rientro in campo dovrebbe essere fissato per l'inizio del mese di gennaio: dunque, 2019 finito per l'ex rossonero. Depaoli, invece, dovrebbe saltare almeno la sfida contro il , in programma alla Sardegna Arena lunedì prossimo.