Sampdoria in vendita, il gruppo di Vialli può chiudere: chiavi le cessioni di Praet e Andersen

La cordata di Gianluca Vialli è nuovamente vicina a comprare la Sampdoria: la chiusura può dipendere dalle cessioni di Andersen e Dennis Praet.

Massimo Ferrero sarebbe a un passo dalla vendita della a una cordata di investitori, guidata dall'ex leggenda del club doriano Gianluca Vialli.

Ad affermarlo è 'Ansa', che spiega come nella giornata di oggi siano stati mossi importanti passi in avanti per il buon esito della trattativa. La chiusura potrebbe arrivare la prossima settimana.

La vendita dovrebbe dipendere dalle cessioni dei giocatori Joachim Andersen, a un passo dal , e Dennis Praet, accostato al e all' nelle corse settimane.

Decisiva sarebbe stato anche un aumento nella quota fissa dell'offerta di 10 milioni di euro, per un totale di 95 milioni, inclusi i debiti che finirebbero a carico della nuova proprietà.

La cordata, di cui fanno parte Gianluca Vialli, più i magnati James Dinan e Alex Knaster, l'11 giugno scorso aveva emesso un comunicato che parlava di un'ultima offerta ritirata.

I discorsi si sarebbero però riaperti grazie a nuovi contatti. Massimo Ferrero nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler acquistare il , escluso dal prossimo campionato di Serie B.