Sampdoria, il ritardo di Di Francesco scatena i rumors sul divorzio: le parti però proseguiranno insieme

Di Francesco è arrivato un po' in ritardo a un allenamento, scatenando rumors su una possibile separazione.

E' un inizio di stagione decisamente travagliato per la che, dopo le due pesanti sconfitte subite in campionato contro e , si è trovata a fare i conti con un piccolo 'giallo Di Francesco'.

Il tecnico infatti, come riporta 'Il Secolo XIX', si è presentato all'allenamento di martedì pomeriggio con qualche minuto di ritardo rispetto agli altri componenti dello staff, avvenimento sicuramente inusuale per l'ex allenatore della . Questo leggero ritardo, sommato alle difficoltà mostrate in campo dalla squadra, ha generato un po' di caos nell'ambiente, sfociato nella proliferazione di rumors su possibili dimissioni del tecnico e di un presunto sondaggio della Sampdoria con Pioli.

Intoltre, in occasione di un confronto col presidente Ferrero, Di Francesco avrebbe ribadito l'insoddisfazione per il finale di calciomercato condotto dalla società, che ha portato alla Sampdoria soltanto Emiliano Rigoni e il secondo portiere Seculin.

Nonostante questo, le parti hanno deciso di proseguire insieme e provare a ripartire anche se il calendario, alla ripresa, metterà sulla strada della Sampdoria sfide ad alto tasso di difficoltà: dal all' , passando per in casa e in trasferta.