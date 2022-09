Sampdoria, Giampaolo non è un fattore: quattordicesimo ko dal suo ritorno in blucerchiato

La sconfitta contro il Milan è la quattordicesima da quando il tecnico di Bellinzona è tornato sulla panchina blucerchiata. Ultimo successo a maggio.

SOS Sampdoria. La squadra allenata da Marco Giampaolo milita nei bassifondi della classifica e non sembra al momento vedere la luce in fondo al tunnel.

In sei giornate di campionato disputate, fin qui i blucerchiati hanno raccolto appena 2 punti rimediati per assurdo in impegni dall'alto coefficiente di difficoltà contro Juventus e Lazio.

Per il resto quattro sconfitte, attacco pressoché sterile e una difficoltà generale a trovare la propria identità e dimensione all'interno del terreno di gioco.

Tra gli imputati principali del momento tutt'altro che roseo vissuto dalla Sampdoria c'è inevitabilmente l'allenatore.

Da quando è tornato alla Sampdoria, Giampaolo ha totalizzato numeri molto negativi e non sembra essere ancora riuscito a trovare il modo di trasmettere la sua idea di calcio alla squadra.

Tornato sulla panchina blucerchiata il 23 gennaio 2022 in seguito all'esonero di Roberto D'Aversa, il tecnico di Bellinzona ha raccolto appena 5 vittorie in 23 partite disputate tra campionato e Coppa Italia.

Per il resto, 3 pareggi e ben 14 sconfitte. Decisamente tante, specialmente per una squadra che ambisce a qualcosa di più rispetto a giocarsi la permanenza in Serie A.

L'ultima partita vinta dalla Samp è l'impegno di Coppa Italia in casa contro la Reggina. Una gara sì vinta, ma solo grazie ad un calcio di rigore e con parecchia sofferenza.

Per ritrovare un successo blucerchiato in campionato bisogna tornare addirittura al 16 maggio, quando a una settimana dal termine della stagione la Samp si impose per 4-1 sulla Fiorentina in una delle poche prestazioni veramente di livello sotto la guida Giampaolo.

A incidere sul rendimento della Samp c'è la situazione societaria. I blucerchiati cercano un acquirente che la trascini fuori dalle sabbie mobili nelle quali è sprofondata dopo il burrascoso addio di Massimo Ferrero.

Ma se cerca un appiglio per restare in sella, Marco Giampaolo deve assolutamente trovare il modo di dare alla sua squadra identità e risultati.