Sampdoria-Genoa, vietato sbagliare: il Derby della Lanterna fondamentale per la salvezza

Quello di Genova è da sempre uno dei derby più sentiti in assoluto. In occasione della stracittadina, il Luigi Ferraris si trasforma in una bolgia e quello garantito dai tifosi sugli spalti è uno spettacolo assicurato.

Il capoluogo ligure tornerà a vivere la sua partita più attesa sabato 30 aprile alle ore 18:00 e in tale occasione la sfida assumerà un valore ancora più importante.

Quelli che metterà infatti in palio Sampdoria-Genoa nel 35° turno di Serie A, saranno punti ‘vitali’ per entrambe le squadre. Sia i blucerchiati che i rossoblù sono infatti impegnati nella lotta per non retrocedere e proprio quanto accadrà nel derby dirà molto sul finale di stagione di entrambe le squadre.

Samp e Genoa arriveranno al confronto con umori probabilmente diversi. La squadra guidata da Marco Giampaolo può infatti vantare cinque lunghezze di vantaggio su quella di Blessin, ma mentre il Doria ha messo in cascina un solo punto nelle ultime quattro uscite (il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Verona), il Grifone è reduce da una vittoria fondamentale ottenuta in extremis che ha rilanciato le proprie ambizioni (quella per 1-0 contro il Cagliari in un altro importantissimo scontro diretto).

In caso di successo, la Sampdoria non solo tornerebbe a muovere in maniera più decisa la sua classifica, ma si garantirebbe probabilmente i punti che potrebbero valere una maggiore tranquillità, mentre in caso di vittoria del Genoa la situazione nelle zone basse si farebbe ancora più incandescente.

Entrambe non possono consentirsi passi falsi e questo anche perché le due genovesi sono attese da sfide molto complicate.

IL CALENDARIO DELLA SAMPDORIA

Getty

Dopo il Genoa, la Samp affronterà Lazio (in trasferta), Fiorentina (in casa) ed Inter (in trasferta). Tre gare sulla carta quasi proibitive e questo non solo per la forza delle avversarie.

Lazio e Fiorentina si contenderanno infatti fino all’ultima giornata punti fondamentali per l’Europa, mentre l’Inter è ovviamente impegnata nella corsa per lo Scudetto.

IL CALENDARIO DEL GENOA

Getty Images

Dopo la Sampdoria, il Genoa affronterà la Juventus (in casa), il Napoli (in trasferta) e il Bologna (in casa). Anche i rossoblù sono dunque attesi da incontri sulla cara complicati.

Juventus e Napoli sono infatti due squadre di altissima classifica che si contenderanno quanto meno il terzo posto, mentre il Bologna arriverà all’ultima giornata senza avere nulla da chiedere al torneo.

LA CLASSIFICA ATTUALE

La classifica attuale della Serie A dal 15° al 20° posto attualmente recita: Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana 25 (una partita in meno), Genoa 25, Venezia 25 (una partita in meno)

E’ questo il quadro generale della situazione e racconta di un Derby della Lanterna dalla posta in palio elevatissima.