Sampdoria-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Genoa

Sampdoria-Genoa Data: 30 aprile 2022

30 aprile 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Sampdoria di Marco Giampaolo e il Genoa di Alexander Blessin si sfidano nel Derby della Lanterna, valevole per la 35ª giornata di Serie A, e che mette in palio punti pesanti nella corsa salvezza delle due squadre.

I blucerchiati sono attualmente sedicesimi in classifica con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte, i rossoblù sono penultimi a pari merito con la Salernitana a quota 25, con un cammino di 3 successi, 16 pareggi e 15 k.o.

Nei 38 Derby di Genova disputati in Serie A con la Sampdoria come squadra di casa, prevalgono i pareggi, 15, a fronte di 14 successi blucerchiati e di 9 affermazioni del Grifone. La Sampdoria è reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Genoa invece ha collezionato 3 sconfitte e una vittoria nello scontro diretto con il Cagliari.

Ciccio Caputo è il bomber stagionale dei blucerchiati con 11 goal all'attivo, mentre nelle fila rossoblù il giocatore più prolifico è Mattia Destro, autore di 9 reti fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-GENOA

Sampdoria-Genoa si disputerà la sera di sabato 30 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio del Derby della Lanterna, che sarà il 78° in Serie A, è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-GENOA IN TV

Il Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o al TIMVISION BOX.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

SAMPDORIA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire il Derby della Lanterna Sampdoria-Genoa in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili. Per vedere la stracittadina di Genova su smartphone, tablet, iPhone e iPad, occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Sampdoria-Genoa anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la gara troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, poi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati live minuto per minuto con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA

Giampaolo si affiderà al 4-5-1. Out lo squalificato Rincon e l'infortunato Gabbiadini, davanti ad Audero Bereszynski e Augello saranno i due terzini, mentre al centro Yoshida è favorito su Ferrari per far coppia con Colley. In cabina di regia agirà lo svedese Ekdal, con Sensi e Thorsby ai lati Candreva e Sabiri larghi. In attacco Caputo sarà il centravanti.

Blessin confermerà sul piano tattico il 4-2-3-1. In attacco Destro scalpita, ma è possibile anche la conferma di Ekuban. Sulla trequarti Portanova potrebbe spuntarla per affiancare Amiri e Galdames. In mediana conferma per il tandem composto da Sturaro e Badelj. Dietro linea a quattro con Ostigard e Bani centrali e Frendrup (in vantaggio su Hefti) e Vasquez come esterni bassi. Fra i pali agirà Sirigu. Ai box gli infortunati Vanheusden, Czyborra e Cambiaso. Dubbi Criscito e Maksimovic.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Sensi, Sabiri; Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Galdames, Portanova; Destro.