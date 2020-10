Sampdoria-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genova si illumina per il Derby tra Sampdoria e Genoa: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

SAMPDORIA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 20:45

20:45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

La Sampdoria è fin qui tra le sorprese del campionato, con tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra di Ranieri nelle zone nobili della classifica. Il Genoa ha superato l'incubo coronavirus ed è deciso a dare una svolta alla propria stagione: tutto pronto per il Derby ligure.

Se il Genoa deve recuperare la gara contro il ed ha quattro punti in classifica, la Sampdoria come detto vola, decisa a dimenticare l'ultima difficile stagione, che ha portato alla salvezza per il rotto della cuffia. Anche per i rossoblù il 2019/2020 è stato da dimenticare: il Derby può essere fuga o rinascita.

Lo scorso anno Sampdoria e Genoa si sono date battaglia regalandosi un successo a testa: nel match d'andata è stato decisivo Gabbiadini, mentre in quello di ritorno a luglio, l'attaccante blucerchiato non è bastato per battere i rivali, vincenti grazie a Criscito e Lerager.

Il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa non avrà i tifosi sugli spalti: dopo l'apertura a 1000 spettatori, il nuovo dpcm ha chiuso nuovamente gli impianti di . Per il futuro si vedrà, con la gara di ritorno con i rossoblù 'padroni di casa' prevista per il 3 marzo.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Sampdoria-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-GENOA

La gara del sesto turno di Serie A tra Sampdoria e Genoa, Derby della Lanterna, si giochera al Ferraris di Genova domenica 1 novembre alle ore 20:45.

Sampdoria-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La stracittadina di Genova tra Sampdoria e Genoa sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

Potrete seguire le fasi salienti di Sampdoria-Genoa anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA

Sampdoria in campo con il 4-4-2, Ramirez sarà al fianco di capitan Quagliarella in avanti. Jankto e Damsgaard agiranno come laterali di centrocampo, mentre Ekdal e Thorsby partiranno dal 1' come interni. Davanti ad Audero dentro Yoshida e Tonelli, al centro, e Bereszynski ed Augello terzini.

Il coronavirus è un ricordo in casa Genoa, Perin in porta, difeso da Goldaniga, Cristian Zapata e Masiello, ma occhio al possibile ritorno di Criscito. Probabile conferma in mediana per Rovella insieme a Badelj e Behrami, mentre Ghiglione e Czyborra saranno ancora gli esterni di centrocampo. In avanti spazio per Pandev e Pjaca, insidiato dallo scalpitante Scamacca, autore di una doppietta in Coppa .

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca.