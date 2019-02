Sampdoria-Frosinone 0-1: Tonfo blucerchiato, Sportiello eroe

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Frosinone, che ringrazia Ciofani e si porta a -2 dal quartultimo posto.

La Sampdoria perde una monumentale occasione di rimanere aggrappata alla zona Champions, perdendo clamorosamente in casa contro il Frosinone . Ciociari cinici che hanno sfruttato l'unica occasione della prima frazione per battere i blucercchiati ottenendo un 1-0 di platino in ottica salvezza.

Una gara piuttosto complicata, decisamente deludente considerando l'opposta situazione di classifica e il desiderio dei tifosi di dimenticare la sconfitta contro il Napoli. Sportiello si è ben distinto respingendo su Quagliarella e Linetty conclusioni insidiose, comunque ascrivibili alla normale routine.

Frosinone attento, ordinato e sopratutto perfetto nello sfruttare l'unica indecisione della Sampdoria nella gara del Ferraris: al venticinquesimo minuto palla da sinistra a destra, Goldaniga libero di mettere in mezzo trovando il letale Ciofani, che non avrebbe dovuto giocare. In campo dopo aver vinto il ballottaggio con Trotta e in seguito alla febbre di Pinamonti.

E' una Sampdoria irriconoscibile quella contro il Frosinone, mai al tiro da fuori, in difficoltà nel costruire azioni pericolose con uno-due ed inserimenti. La squadra di Baroni non rischia in difesa, ma non rischia nemmeno in attacco permettendo ai blucerchiati di sperare nel pareggio, anche dopo l'ingresso di Sau, Defrel e Ramirez.

Nel finale prima Sportiello salva miracolosamente sul colpo di testa di Colley, dunque la Sampdoria si salva dal 2-0 in seguito al fuorigioco fischiato a Chisbah. Arriva dunque il successo del Frosinone, la Sampdoria è costretta a leccarsi le ferite.

I GOAL

25' CIOFANI 0-1 - Cross basso di Goldaniga dal fondo, Colley non riesce ad intercettare il pallone: Ciofani dal centro conclude di prima battendo Audero.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-FROSINONE 0-1

MARCATORI: 25' Ciofani

SAMPDORIA (4-3-3): Audero 6; Bereszynski 5.5, Colley 5.5, Andersen 6, Junior Tavares 5.5; Praet 6, Ekdal 6 (74' Sau 6), Linetty 6; Saponara 5 (56' Ramirez 5); Gabbiadini 5 (57' Defrel 5), Quagliarella 5.5.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 7; Goldaniga 6.5, Salamon 6.5, Capuano 6; Zampano 6, Chibsah 6.5, Maiello 5.5, Cassata 6 (73' Gori 6), Beghetto 6; Ciano 5.5 (77' Trotta sv), Ciofani 6.5.

ARBITRO: Marinelli

AMMONITI: Ciano (F), Tavares (S), Cassata (F), Gabbiadini (S), Linetty (S), Sportiello (F)

ESPULSI: nessuno