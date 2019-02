Sampdoria-Frosinone, le formazioni ufficiali: Saponara e Ciofani titolari

Nella Sampdoria spazio per Junior Tavares e Praet, c'è Colley. Frosinone con Cassata e Goldaniga titolari, in campo anche Ciano.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Frosinone:

Segui live e in esclusiva Sampdoria-Frosinone su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

L'articolo prosegue qui sotto

Scontro essenziale per entrambe le squadre in quel di Ferraris. La Sampdoria di Giampaolo deve rispondere alle vittorie al sapore di Champions ottenute da Roma, Lazio e Inter, mentre il Frosinone può sfruttare i k.o di Chievo ed Empoli per staccare una e avvicinare l'altra in classifica.

Nella Sampdoria k.o Barreto e Caprari oltre allo squalificato Murru: dentro Praet, Gabbiadini e Junior Tavares. Imprescindibli Quagliarella in attacco e il duo Ekdal-Linetty a centrocampo, mentre davanti ad Audero ci sono Andersen e Colley. Sulla fascia destra di difesa c'è Bereszynski, Saponara sulla trequarti.

Baroni deve fare i conti con diversi infortuni, di Ariaudo, Brighenti, Dionisi, Simic e Ghiglione. Fuori anche Pinamonti: in attacco c'è Ciofani insieme a Ciano. Davanti a Sportiello spazio per Goldaninga, Salamon e Capuano, mentre il quintetto del 3-5-2 ciociaro è composto da Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata e Beghetto.