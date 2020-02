Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali: con Chiesa c'è Vlahovic

Ranieri rispolvera Bertolacci, Gabbiadini con Quagliarella. Iachini punta su Vlahovic in coppia con Chiesa, chance per Duncan a centrocampo.

Le formazioni ufficiali di - :

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Formazione tipo per Ranieri ad eccezione di Bertolacci, titolare al posto di Vieira che si siede in panchina. Tandem d'attacco composto da Gabbiadini e Quagliarella, Ramirez a supporto nel ruolo di trequartista.

Iachini sceglie Vlahovic come partner di Chiesa, Cutrone pronto a fare il suo ingresso in campo a gara in corso. Prima in assoluto con la nuova maglia per Duncan, in cabina di regia c'è Badelj. Difesa classica con Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres.