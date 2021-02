Sampdoria-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita la Fiorentina nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Fiorentina

Data: 14 febbraio 2021

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN e DAZN1 (canale 209 del satellite)

Streaming: DAZN

La Sampdoria di Claudio Ranieri ospita a Genova la Fiorentina di Cesare Prandelli nella 22ª giornata di Serie A, in un confronto che rappresenta una sfida fra squadre di media e bassa classifica. I blucerchiati si trovano infatti in 10ª posizione a quota 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, i viola occupano la 15ª posizione a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, e hanno bisogno di risultati positivi per tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

Nei 61 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei liguri, il bilancio sorride a questi ultimi con 25 vittorie, 23 pareggi e 13 affermazioni dei toscani. L'ultima sfida giocata al Ferraris, il 16 febbraio 2020, tuttavia, si era conclusa con un'ampia vittoria della Fiorentina per 5-1, grazie ad un autogoal di Thorsby e alle doppiette di Chiesa e Vlahovic.

Cesare Prandelli, arrivato a 99 successi in carriera alla guida dei viola, in caso di conquista dell'intera posta in palio, potrebbe diventare il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. I blucerchiati arrivano da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare giocate nel torneo, i viola, che sono la squadra del campionato con la percentuale più bassa di tiri nello specchio (40,5 %) sono reduci da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio.

Fabio Quagliarella, che se andasse a segno contro i gigliati raggiungerebbe Adriano Bassetto (92 goal) nella classifica dei migliori marcatori all-time della Sampdoria in Serie A, e ha nei viola una delle sue vittime preferite in Serie A (12 centri in carriera) è il bomber dei genovesi con 7 reti, stesso bottino per il serbo Dusan Vlahovic, il giocatore più prolifico fra i toscani. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-FIORENTINA

Sampdoria-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 14 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 124ª in Serie A fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, è in programma alle ore 15.00.

La partita Sampdoria-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile dai suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o, ancora, a disposititvi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sampdoria-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia e Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire Sampdoria-Fiorentina in diretta streaming anche su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili in modalità on demand.

Attraverso Goal sarà possibile seguire Sampdoria-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Unica assenza in difesa per Ranieri, che nel suo 4-4-2 dovrà rinunciare allo squalificato Tonelli. Davanti al portiere Audero, la difesa potrebbe vedere Alex Ferrari tornare al centro accanto a Yoshida. A centrocampo, in cabina di regia, Ekdal è favorito su Adrien Silva, con Thorsby al suo fianco e sulle due fasce Candreva a destra e Jankto, dove il danese Damsgaard rappresenta l'alternativa. In attacco tandem offensivo composto da Keita e Quagliarella.

Prandelli ritrova Milenkovic, cui è stata ridotta la squalifica e che ritrova una maglia in difesa con Pezzella e Martinez Quarta o Igor. Ballottaggio Pulgar-Borja Valero in regia, Venuti favorito rispetto a Caceres e Malcuit sulla destra, Bonaventura e Castrovilli mezzali. Nuovo fastidio muscolare per Ribery: se non dovesse farcela toccherà a Eysseric affiancare Vlahovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, A. Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.