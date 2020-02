Sampdoria-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Sampdoria sfida la Fiorentina nella 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri ospita la di Beppe Iachini nella 24ª giornata di . I liguri sono quartultimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 22 sconfitte, i toscani si trovano al 14° posto a quota 25 punti con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 10 k.o.

Nei 60 precedenti disputati in Serie A in casa dei genovesi, sono i blucerchiati a condurre con 25 vittorie, 23 pareggi e 12 sconfitte. L'ultima vittoria esterna dei viola contro la Sampdoria risale all'8 novembre 2015, quando la formazione di Paulo Sousa ebbe la meglio sui liguri, guidati da Walter Zenga, imponendosi 2-0 grazie ai goal di Ilicic e Kalinic.

La Sampdoria è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, mentre la Fiorentina ha ottenuto una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte di fila nelle ultime 4 giornate.

Altre squadre

Fabio Quagliarella è il miglior marcatore dei blucerchiati in campionato con 7 reti: l'esperto attaccante partenopeo ha nella Fiorentina, al pari di e , la sua vittima preferita in Serie A con 11 goal segnati contro i viola in carriera.

Federico Chiesa e Dusa Vlahovic sono i giocatori più prolifici dei gigliati con 4 goal realizzati a testa: a parte il , nessun'altra squadra del massimo campionato conta meno goal con il proprio capocannoniere. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SAMPDORIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SAMPDORIA-FIORENTINA

Sampdoria-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 122° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Sampdoria-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Gerri De Rosa, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Sampdoria-Fiorentina anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo, invece, basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Ranieri dovrà far fronte alla squalifica di Ekdal a centrocampo, oltre all'infortunio di Alex Ferrari che lo terrà fuori per il resto della stagione. Spazio in mezzo a Vieira accanto a Thorsby e Linetty, con Ramírez sulla trequarti. Davanti tandem d'attacco composto da Gabbiadini e Quagliarella. In difesa, davanti al portiere Audero, a destra giocherà Bereszynski, con Murru preferito a sinistra ad Augello e coppia centrale composta da Tonelli e Colley.

Iachini potrebbe preferire Vlahovic a Cutrone in attacco in coppia con Chiesa. In mediana Lirola e Dalbert presidieranno le due fasce, con Pulgar in regia e Benassi - favorito sul nuovo arrivato Duncan - e Castrovilli mezzali. In difesa, linea a tre composta da Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres davanti al portiere Dragowski.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Giu. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa