Sampdoria, Ferrero esce allo scoperto: "Vendo"

Massimo Ferrero ha deciso di vendere la Sampdoria: già scelto l'advisor che dovrà contattare i possibili nuovi acquirenti.

L'attuale classifica della è lo specchio delle difficoltà che il club sta attraversando: dopo il mancato accordo per la cessione della proprietà al gruppo dell'ex Gianluca Vialli, la squadra è andata in caduta libera fino all'ultimo posto della , risollevandosi in seguito grazie al lavoro in panchina di Claudio Ranieri.

Con DAZN segui Sampdoria-Sassuolo IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Massimo Ferrero però non ha mai abbandonato l'idea di mollare, tornata prepotentemente di moda a causa della situazione debitoria in cui versa la sua società Eleven Finance, tanto che con questo virgolettato riportato da 'Il Secolo XIX' l'imprenditore romano è uscito allo scoperto.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

"Vendo".

Una sola parola, quanto basta per innescare meccanismi fin qui sconosciuti: il quotidiano genovese riferisce anche che Ferrero ha già dato mandato ad un advisor di contattare i possibili acquirenti, indicando un prezzo corrispondente al valore ponderato del club.

In realtà Ferrero avrebbe potuto cedere alcune delle sue proprietà immobiliari, il cui valore supera il debito totale, ma la lunghezza dei tempi necessari per la vendita lo ha convinto a privarsi dell'asset in attivo, la Sampdoria appunto.

Ora l'attesa è tutta per un nuovo acquirente e le premesse sono positive: ci sono già state manifestazioni d'interesse da parte di fondi e imprenditori pronti, eventualmente, a rilevare il controllo della società blucerchiata.